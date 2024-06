滑順持久不暈染 眼影筆4.4萬人愛

亞馬遜網站熱賣的Julep霜狀霧面防水眼影筆。圖取自Amazon.com

有如調色盤般的眼影盤,是許多女性愛用的化妝品之一,雅虎 (Yahoo)生活網站報導,現在不妨考慮升級為眼影筆,這項顛覆傳統的產品,除了能讓眼睛輪廓加深,且不會因一時手殘得忍受一整天髒髒的貓眼妝或得重新來過。如果想嘗試眼影筆,亞馬遜 網站熱賣的Julep霜狀霧面防水眼影筆,定價16元。

各年齡層的愛美人士都愛用眼影筆,但如果不再擁有20歲的肌膚,使用它可避免化妝後的小尷尬,例如擔心一小時後眼影出現皺褶,凸顯下垂的眼瞼。如果想保護眼周脆弱的部位,眼影筆也可以在不拉扯皮膚的情況下順利上妝;此外,這款眼影筆的顏色還能維持一整天,粉絲們表示,無需補妝就能保持眼部乾淨清爽。

Julep眼影筆含有對皮膚有益的營養素,如維生素E(富含抗自由基的抗氧化劑)與維生素C(修復環境壓力造成的損傷)。還有50多種色調可供選擇,部分帶有亮澤,多數是可以打造出啞光妝容。

亞馬遜有4.4萬購物者給予Julep防水眼影筆4.3星評價。一位給出5星的粉絲表示,它的質地非常絲滑,顏色也很柔和,可輕鬆畫出完美眼妝,而不會因眼褶卡粉而產生細紋。

一位美妝愛好者分享說,這款眼影筆用起來很滑順,不會拉扯嬌嫩的眼部肌膚(這對60歲以上的資深熟女很重要),且調色容易,不會讓眼睛看起來太過閃亮。

另一位消費者誇讚稱,Julep眼影筆用一整天都不會脫妝。她的眼睛很容易流淚,想買些容易塗抹、擦上一天也不會掉色的眼影;而這款眼影筆真的很好上手,塗上之後,整天都能維持原樣,且眼皮一點也不感覺黏膩。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.