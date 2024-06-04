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滑順持久不暈染 眼影筆4.4萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
亞馬遜網站熱賣的Julep霜狀霧面防水眼影筆。圖取自Amazon.com
亞馬遜網站熱賣的Julep霜狀霧面防水眼影筆。圖取自Amazon.com

有如調色盤般的眼影盤，是許多女性愛用的化妝品之一，雅虎（Yahoo）生活網站報導，現在不妨考慮升級為眼影筆，這項顛覆傳統的產品，除了能讓眼睛輪廓加深，且不會因一時手殘得忍受一整天髒髒的貓眼妝或得重新來過。如果想嘗試眼影筆，亞馬遜網站熱賣的Julep霜狀霧面防水眼影筆，定價16元。

各年齡層的愛美人士都愛用眼影筆，但如果不再擁有20歲的肌膚，使用它可避免化妝後的小尷尬，例如擔心一小時後眼影出現皺褶，凸顯下垂的眼瞼。如果想保護眼周脆弱的部位，眼影筆也可以在不拉扯皮膚的情況下順利上妝；此外，這款眼影筆的顏色還能維持一整天，粉絲們表示，無需補妝就能保持眼部乾淨清爽。

Julep眼影筆含有對皮膚有益的營養素，如維生素E（富含抗自由基的抗氧化劑）與維生素C（修復環境壓力造成的損傷）。還有50多種色調可供選擇，部分帶有亮澤，多數是可以打造出啞光妝容。

亞馬遜有4.4萬購物者給予Julep防水眼影筆4.3星評價。一位給出5星的粉絲表示，它的質地非常絲滑，顏色也很柔和，可輕鬆畫出完美眼妝，而不會因眼褶卡粉而產生細紋。

一位美妝愛好者分享說，這款眼影筆用起來很滑順，不會拉扯嬌嫩的眼部肌膚（這對60歲以上的資深熟女很重要），且調色容易，不會讓眼睛看起來太過閃亮。

另一位消費者誇讚稱，Julep眼影筆用一整天都不會脫妝。她的眼睛很容易流淚，想買些容易塗抹、擦上一天也不會掉色的眼影；而這款眼影筆真的很好上手，塗上之後，整天都能維持原樣，且眼皮一點也不感覺黏膩。

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亞馬遜 雅虎

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