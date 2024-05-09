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員工推薦 Target最值得買的5商品

編譯周靜芝 / 即時報導
誰能抵擋Target的誘惑？它擁有寬敞的貨架、令人激賞的設計師聯名款以及不時推出的折扣優惠，是許多消費者愛逛的大賣場。美聯社
誰能抵擋Target的誘惑？它擁有寬敞的貨架、令人激賞的設計師聯名款以及不時推出的折扣優惠，是許多消費者愛逛的大賣場。美聯社

誰能抵擋Target的誘惑？它擁有寬敞的貨架、令人激賞的設計師聯名款以及不時推出的折扣優惠，是許多消費者愛逛的大賣場；但面對眾多令人眼花撩亂的商品，或許很難知道哪些是最值得購買的。

理財網站GO Banking Rates訪談了Target現任及前任員工，並透過網路搜尋，列出這家頗受歡迎大賣場的以下這五類商品絕對物有所值：

1. Market Pantry冷凍食品

幾位員工對Target的自有品牌Market Pantry的冷凍食品的品質與價值讚賞有加。一位員工特別指出，起司小食mac and cheese bites既美味又划算，現在一盒8盎司裝售價僅4.99元。

2. Up & Up系列商品

Target的另一自有品牌Up & Up，包含紙製品至個人護理用品，一直廣受員工好評，因為它與知名品牌一樣好用，而價格遠較低；其中家用清潔劑、藥品與紙巾都是被推薦為值得購買的商品。

3. 日常食品

前員工建議，可從Target的貨架上囤積些黑豆、鷹嘴豆、義大利麵、香料與花生醬等日常食品，因為經常有折扣，且持有Target信用卡RedCard還可再省5%。Market Pantry僅售1.57元的起司貝殼麵，以及售價6.99元、12盎司裝的植物肉（Impossible meat），都被稱為是超級優惠的商品。

對於更健康的食品，員工們推薦的是Target自有品牌Good & Gather，因為品質絕佳且價格合理；與其他店家相比，果乾、冷凍蔬菜與其他農產品尤屬高品質、低價格的食品。

4. 非處方藥

據知情者稱，Up & Up品牌的止痛藥、感冒藥及其他非處方藥的成分品質，與昂貴的知名品牌相同，加上賣場頻繁的促銷活動以及Cartwheel App獨有的折扣，讓Target成為最便宜的非處方藥來源之一。

5. 家居用品與家具

雖然不一定最能省錢，但一些員工建議，當需要添購家具或重新裝潢時，可逛逛Target的家居部門，那裡有價格實惠的家具、裝飾及其他家居用品。他們也強調，需同時查看店內及網路的特賣商品，以獲得最優惠的價格。

Room Essentials品牌提供低價但優質的基本用品，而高端的Magnolia Home與Opalhouse系列則以合理的價格提供更時尚的選擇；不妨利用促銷與清倉活動時，淘些平日捨不得入手的好物。

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