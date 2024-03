享受酒店奢華柔軟 羽絨被6.4萬人愛

Bedsure羽絨被。圖取自Amazon.com

優質睡眠,從一床好被子開始。雅虎 (Yahoo)網站作家羅絲(Britt Ross)表示,多年來,她一直不講究睡覺時蓋的毯子,新年伊始,她決定換床舒適的被子(comforter)。羅絲說,她買了姐姐推薦的知名寢具品牌Bedsure羽絨被。

Bedsure羽絨被外層為柔軟的聚酯超細纖維,內裡為羽絨替代品,一年四季都可使用。格子狀的縫線,巧妙地讓被子裡的填充物均勻分布。羅絲表示,蓋在身上的輕柔感覺,有如整個人被雲擁抱。

Bedsure羽絨被的兩側附有掛環,也可根據個人習慣將它當作被芯;更方便的是,這款被子還可機洗和烘乾。有14種顏色可供選擇,尺寸則從單人床(twin)到特大號雙人床(California king)一應俱全。

羅絲分享了她對這床羽絨被的實測體驗,她表示,一躺到床上、拉過被子蓋在身上時,立刻感覺到了在家睡覺時從未有過的舒適。她說,雖然它沒有厚毯子那麼重,但她確實有被「擁抱」的感覺,讓她全身放鬆,睡意襲來,很快便進入夢鄉。

羅絲指出,在寒冷的冬夜,Bedsure羽絨被讓她很溫暖,但不會覺得過熱;每晚都像是躺在酒店的床上、享受奢華柔軟的寢具。她說,這款羽絨被即使洗過之後,仍可保持棉花糖般的蓬鬆感。

亞馬遜 網站上有超過6萬4000名消費者給予Bedsure羽絨被4.7星評價。一位印象深刻的購物者留言說,很久以來睡得最好的一次。它不會太厚,也不會太輕。醒來也不覺得熱。一覺睡得香甜,連鬧鐘響都沒醒來,結果上課遲到了…。洗過一次以後,依然保持像雲一般的鬆軟。

另一位粉絲稱讚說,這款羽絨被棒極了。起初她還擔心它不夠厚或不夠暖,但它確實很暖和。她唯一的要求是,最好能多加幾條綁帶,其他羽絨被都有很多綁帶,有助於防止被芯滑動;不過,她並未遇上任何問題,強力推薦!

