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享受酒店奢華柔軟 羽絨被6.4萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Bedsure羽絨被。圖取自Amazon.com
Bedsure羽絨被。圖取自Amazon.com

優質睡眠，從一床好被子開始。雅虎（Yahoo）網站作家羅絲（Britt Ross）表示，多年來，她一直不講究睡覺時蓋的毯子，新年伊始，她決定換床舒適的被子（comforter）。羅絲說，她買了姐姐推薦的知名寢具品牌Bedsure羽絨被

Bedsure羽絨被外層為柔軟的聚酯超細纖維，內裡為羽絨替代品，一年四季都可使用。格子狀的縫線，巧妙地讓被子裡的填充物均勻分布。羅絲表示，蓋在身上的輕柔感覺，有如整個人被雲擁抱。

Bedsure羽絨被的兩側附有掛環，也可根據個人習慣將它當作被芯；更方便的是，這款被子還可機洗和烘乾。有14種顏色可供選擇，尺寸則從單人床（twin）到特大號雙人床（California king）一應俱全。

羅絲分享了她對這床羽絨被的實測體驗，她表示，一躺到床上、拉過被子蓋在身上時，立刻感覺到了在家睡覺時從未有過的舒適。她說，雖然它沒有厚毯子那麼重，但她確實有被「擁抱」的感覺，讓她全身放鬆，睡意襲來，很快便進入夢鄉。

羅絲指出，在寒冷的冬夜，Bedsure羽絨被讓她很溫暖，但不會覺得過熱；每晚都像是躺在酒店的床上、享受奢華柔軟的寢具。她說，這款羽絨被即使洗過之後，仍可保持棉花糖般的蓬鬆感。

亞馬遜網站上有超過6萬4000名消費者給予Bedsure羽絨被4.7星評價。一位印象深刻的購物者留言說，很久以來睡得最好的一次。它不會太厚，也不會太輕。醒來也不覺得熱。一覺睡得香甜，連鬧鐘響都沒醒來，結果上課遲到了…。洗過一次以後，依然保持像雲一般的鬆軟。

另一位粉絲稱讚說，這款羽絨被棒極了。起初她還擔心它不夠厚或不夠暖，但它確實很暖和。她唯一的要求是，最好能多加幾條綁帶，其他羽絨被都有很多綁帶，有助於防止被芯滑動；不過，她並未遇上任何問題，強力推薦！

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亞馬遜 雅虎

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