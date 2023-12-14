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不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

記者顏伶如／即時報導
Image by Tom Tillhub from Pexels
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某些零售業者對打算退貨的消費者說，不必把商品寄回就可拿到退款，因為處理退貨包裹、重新包裝以及設法將退貨商品重新賣出等環節，成本實在太高。通常零售業者對於「免退貨就可退款」(returnless refund)政策並不會大肆宣揚，以免助長存心占便宜的歪風。

舉例來說，在大型購物網站訂購了價格便宜的瑜珈墊或區區幾元而已的湯勺，收到商品之後發現不如預期，消費者很可能不必把商品寄回，就能獲得退費。

退貨物流公司goTRG指出，59%零售業者表示，提供「免退貨」的退費服務是因為商品並不值得收回。這些業者當中，有27%受訪業者表示，商品價格20元以下都適用「免退貨」退費服務。

事實上，對於店家來說，接收退貨商品的相關花費，有時候竟然超過將退貨商品轉手賣出的價值。

goTRG執行長夏米斯(Sender Shamiss)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「金錢觀察」(MoneyWatch)節目訪問時說，接受退回商品的相關開銷，可能高達退回商品價值的75%，甚至100%或者超過100%。

夏米斯說，運費昂貴是主要因素，因此許多零售業者會衡量將商品收回的開銷，如果發現不划算，就對消費者說把想要退還的商品「留著吧」。

亞馬遜(Amazon)是偶爾提供「免退貨就可退款」政策的大型網路零售商之一。亞馬遜發言人波斯契提(Maria Boschetti)對「金錢觀察」節目說：「我們為少數退貨提供這種方便的服務，以便讓消費者能夠買到便宜的商品。」

接收退貨商品的開銷之一，包括了店家必須仔細檢查，確認能不能以「新品」再次出售。某些情況下，如果退還商品狀況不佳，已經無法轉賣，業者則會捐給慈善團體。

goTRG指出，居家用品零售網站Wayfair以及寵物糧食網站Chewy都有類似的「免退貨」退費服務。專家指出，從經濟角度來看，讓消費者購買體積龐大、重量可觀的商品但想退貨，對於出貨的零售業者來說，讓消費者把貨品留著是划算的，因為運費太貴。

零售業 亞馬遜 零售商

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