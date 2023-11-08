款值得期待的2024年式休旅車

Kia EV9休旅車的價格，實用性和未來感設計，上市後可能將改寫電動車市場遊戲規則。（美聯社）

汽車市場每年到了這個時節，正好是新舊年份交替的關頭。車商趕著出清當年份的庫存，因此消費者有更大的議價空間，此外即將上市的新年份車款，配備方面通常會隨之升級，令購車者關注。汽車評論網站Edmunds特別挑選了五款值得期待的2024年休旅 車，有意換車的民眾不妨留意一下。

1. Kia EV9

Edmunds評論指出，Kia EV9休旅車的價格，實用性和未來感設計，上市後可能將改寫電動車 市場遊戲規則。預估建議售價約從5萬5000元起，EV9的標配清單硬是要比對手的多出好幾項。儀錶板主要是由兩個12.3吋大型液晶觸控螢幕所構成，中間還夾著一個5吋小螢幕單獨控制車內空調。一次充電可行駛約300哩，並有前驅和四驅車款可供選擇。

預計上市時間：2023年底

2. Toyota Tacoma

Tacoma獨佔美國中型皮卡銷售鰲頭已有相當長一段時間，因此任何改款在市場上總是動見觀瞻。2024年式新車除了外型更加霸氣以外，引擎蓋底下原本的標配4缸和選配V6引擎都將換成326匹馬力4缸渦輪增壓引擎，另外還提供經濟省油的油電混合版。

升級款Tacoma Trailhunter增加了越野適用的懸吊系統、全地形輪胎、鋼製後保險桿，甚至涉水用的引擎進氣呼吸管， 十足剽悍。

預計上市時間：2023年底

3. Honda Prologue

2024首度問世的Prologue，是本田進入全電動休旅車領域的敲門磚。（美聯社）

2024首度問世的Prologue是本田 進入全電動休旅車領域的敲門磚，瞄準對象是特斯拉Model Y、福特Mustang Mach-E和現代Ioniq 5的顧客族群。本田的汽油車向來以省油實用著稱，因此踏入電動車市場後，Prologue的車身也要比競爭對手更長，提供後座乘客更舒適的空間。Prologue有前驅和四驅兩種傳動構型可供選擇，充電最大行駛距離約300哩。

預計上市時間：2024年初

4. Hyundai Santa Fe

乍看之下，2024年式Santa Fe彷彿是路華Land Rover Defender的山寨版；儘管外型正反評價兩極，但這款三排座中型休旅車內裝還是一本現代汽車的傳統格調和科技驕傲。

預計上市時間：2024年初

5. Chevrolet Traverse

過去Chevrolet Traverse中型休旅車最為人所稱道之處就是充足的乘坐和行李空間，至於其他特點則不甚了了。2024年式車型的問式，即將改變此一刻板印象；各種電子儀表集成和17.7吋超大觸控螢幕，外加6個USB插孔，新款Traverse簡直就是部裝了方向盤的電腦。通用汽車引以為傲的Super Cruise輔助自駕裝置則被列為選配。

預計上市時間：2024年初