我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保護墮胎權 是否為民主黨所向披靡的銀色子彈？

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了

款值得期待的2024年式休旅車

編譯彭尚興／即時報導
Kia EV9休旅車的價格，實用性和未來感設計，上市後可能將改寫電動車市場遊戲規則。（美聯社）
Kia EV9休旅車的價格，實用性和未來感設計，上市後可能將改寫電動車市場遊戲規則。（美聯社）

汽車市場每年到了這個時節，正好是新舊年份交替的關頭。車商趕著出清當年份的庫存，因此消費者有更大的議價空間，此外即將上市的新年份車款，配備方面通常會隨之升級，令購車者關注。汽車評論網站Edmunds特別挑選了五款值得期待的2024年休旅車，有意換車的民眾不妨留意一下。 

1. Kia EV9

Edmunds評論指出，Kia EV9休旅車的價格，實用性和未來感設計，上市後可能將改寫電動車市場遊戲規則。預估建議售價約從5萬5000元起，EV9的標配清單硬是要比對手的多出好幾項。儀錶板主要是由兩個12.3吋大型液晶觸控螢幕所構成，中間還夾著一個5吋小螢幕單獨控制車內空調。一次充電可行駛約300哩，並有前驅和四驅車款可供選擇。

預計上市時間：2023年底

2. Toyota Tacoma

Tacoma獨佔美國中型皮卡銷售鰲頭已有相當長一段時間，因此任何改款在市場上總是動見觀瞻。2024年式新車除了外型更加霸氣以外，引擎蓋底下原本的標配4缸和選配V6引擎都將換成326匹馬力4缸渦輪增壓引擎，另外還提供經濟省油的油電混合版。

升級款Tacoma Trailhunter增加了越野適用的懸吊系統、全地形輪胎、鋼製後保險桿，甚至涉水用的引擎進氣呼吸管， 十足剽悍。

預計上市時間：2023年底

3. Honda Prologue

2024首度問世的Prologue，是本田進入全電動休旅車領域的敲門磚。（美聯社...
2024首度問世的Prologue，是本田進入全電動休旅車領域的敲門磚。（美聯社）

2024首度問世的Prologue是本田進入全電動休旅車領域的敲門磚，瞄準對象是特斯拉Model Y、福特Mustang Mach-E和現代Ioniq 5的顧客族群。本田的汽油車向來以省油實用著稱，因此踏入電動車市場後，Prologue的車身也要比競爭對手更長，提供後座乘客更舒適的空間。Prologue有前驅和四驅兩種傳動構型可供選擇，充電最大行駛距離約300哩。

預計上市時間：2024年初

4. Hyundai Santa Fe

乍看之下，2024年式Santa Fe彷彿是路華Land Rover Defender的山寨版；儘管外型正反評價兩極，但這款三排座中型休旅車內裝還是一本現代汽車的傳統格調和科技驕傲。

預計上市時間：2024年初

5. Chevrolet Traverse

 

過去Chevrolet Traverse中型休旅車最為人所稱道之處就是充足的乘坐和行李空間，至於其他特點則不甚了了。2024年式車型的問式，即將改變此一刻板印象；各種電子儀表集成和17.7吋超大觸控螢幕，外加6個USB插孔，新款Traverse簡直就是部裝了方向盤的電腦。通用汽車引以為傲的Super Cruise輔助自駕裝置則被列為選配。

預計上市時間：2024年初

Chevrolet Traverse中型休旅車最為人所稱道之處，就是充足的乘坐和...
Chevrolet Traverse中型休旅車最為人所稱道之處，就是充足的乘坐和行李空間。（美聯社）

休旅 本田 電動車

上一則

沃爾瑪黑五促銷 網購8日先開跑

下一則

從孫子兵法到女星艾咪舒默自傳 美國監獄禁書千奇百怪

延伸閱讀

電動車需求減弱？美汽車製造商擔心砸大錢蓋新廠會失算

電動車需求減弱？美汽車製造商擔心砸大錢蓋新廠會失算
慈濟30周年慈善募款音樂會將於11月11 、12日Santa Clara Convention Center 舉辦

慈濟30周年慈善募款音樂會將於11月11 、12日Santa Clara Convention Center 舉辦
電池恐短路起火 豐田召回185萬輛汽油引擎車款RAV4

電池恐短路起火 豐田召回185萬輛汽油引擎車款RAV4
電池恐鬆動著火…豐田RAV4暢銷休旅車 185萬輛急召回

電池恐鬆動著火…豐田RAV4暢銷休旅車 185萬輛急召回

熱門新聞

許多小家電都讓家庭主婦後悔購買。（Getty Images）

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

2023-11-03 16:50
經常運動或健身的人，就需要投資一雙優質的跑步鞋。Getty Images

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

2023-10-31 09:32
哈佛研究人員發現，每周吃兩份紅肉，就可能提高罹患2型糖尿病的風險。Image by Stefan from Pixabay

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

2023-10-31 13:17
在物價高漲的年代，如今飛機上最熱門的艙位不再是最前面的頭等艙或是商務艙。Photo by Its me Pravin on Unsplash

豪華經濟艙 成長途飛行搶手座位

2023-11-03 12:54
好市多對保持雞肉新鮮的堅持，烤雞在貨架放上兩小時後就會被取下。Getty Images

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

2023-10-30 10:38
藍莓經過冷凍，更容易攝入其中的抗氧化劑。(Getty Images)

新鮮不見得更好 冷凍藍莓更易取得這個養份

2023-11-02 10:08

超人氣

更多 >
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
房客欠租趕不走還當起二房東 最慘房東被迫睡車裡

房客欠租趕不走還當起二房東 最慘房東被迫睡車裡
以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡