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準備撿便宜 亞馬遜本周又有兩天會員特價日

編譯周靜芝 / 綜合報導
亞馬遜宣布於10月10日、11日舉辦為期兩天的Prime會員專屬促銷活動。路透
亞馬遜宣布於10月10日、11日舉辦為期兩天的Prime會員專屬促銷活動。路透

亞馬遜2023年的Prime會員日優惠活動似乎才過了沒多久，這家網路電商龍頭近日證實，另一場會員專屬的購物優惠活動即將展開，預期將掀起更大熱潮。

亞馬遜宣布於10月10日、11日舉辦為期兩天的促銷活動，這次不是Prime Day 2.0或類似2022年Prime早鳥折扣（Early Access Sale）的重演，實際上比較像是為期兩天的Prime會員日，網站上幾乎所有類別的商品都有折扣，但需要成為Prime 會員才能享受優惠。

消費理財網站The Street報導，此次的Prime大促銷日也將持續兩天，提供成千上萬的折扣，涵蓋家居、科技、廚房、戶外、服裝和無數其他類別商品；有些折扣會持續到第二天，而有些折扣則時間較短，尤其是「閃電特惠」（Lightning Deals），僅持續數小時或商品完售時即截止。

亞馬遜2023年Prime會員日期間推出的「僅限邀請優惠」（Invite-only Deals）將在此次Prime大促銷日回歸。有興趣的消費者現在就可以查看即將推出的優惠清單，例如Blink相機（Blink Outdoor Cameras）三件組4折起、Citizen潛水表（Citizen's Promaster Dive Automatic Watch）42折起、Sony聲霸（Sony X8500 soundbar）5 折起，這些都是已公布的「僅限邀請優惠」商品。

The Street指出，從剛上市的科技小物到當季最熱銷商品，從必備的廚房小工具到舒適床組，亞馬遜10月份類似Prime會員日的促銷活動將是節省開支的大好時機，尤其是如果想要提前完成今年的節日購物計畫。

與亞馬遜Prime會員日一樣，Prime會員資格是參加這次大促銷日的必要條件；此外，活動範圍僅限於美國、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、中國、法國、德國、義大利、日本、盧森堡、荷蘭、波蘭、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典以及英國等地。

亞馬遜 義大利 新加坡 澳洲 瑞典

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