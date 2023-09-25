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長年腳痛或關節痛？從正式場合到步行 都有適合的矯正鞋

記者張聲肇/即時報導
Image by lisa runnels from Pixabay
Image by lisa runnels from Pixabay

長年腳痛或關節痛不但讓人身體不舒服，還會讓人心情鬱悶，幸好從正式場合到步行，都有適合的矯正鞋，幫你解決問題。

雅虎生活網站報導，脊骨神經醫生兼美姿專家艾德柏加（Liza Egbogah）說，矯正鞋的目的就是支持雙腳，矯正兩足某些失調處，讓人走起路來舒適安全。矯正鞋「醫治」的毛病包括足底筋膜炎、神經瘤 、拇囊炎（拇趾外翻）、蹠骨（前腳底）痛、錘狀趾、關節炎、膝蓋痛、臀骨痛和背痛。

艾德柏加介紹如下幾種她認為市面上最好的矯正鞋：

最佳矯正鞋Klaw 528。

紐約最有名的足療師洛卜科娃（Nelya Lobkova）設計的Klaw 528對錘狀趾、足底筋膜炎、過度內旋、拇趾外翻造成的腳痛和關節痛特別有效。Klaw528的腳跟墊很厚，足弓墊平凸得宜，也有弧度較明顯的船底鞋外底。這幾點，是矯正鞋該具備的特色。鞋底緩衝墊的範圍寬闊，可緩解腳痛，對腳底筋膜炎患者尤其有效。

最佳女性正式場合矯正鞋Dansko's Fawna Mary Jane。

最受歡迎的Fawna鞋是柔軟抗汙皮革質材配上乙烯/乙酸乙烯酯共聚物（EVA-ethylene vinyl acetate）鞋底，外型美觀，柔軟又有彈性，每走一步的衝擊力量，都被吸收殆盡。特殊的足弓支撐鞋墊也能緩和步履的衝擊力道。

最佳男性正式場合矯正鞋Cole Haan Wingtip Oxford。

拜可汗的專利緩衝技術、穩定的足弓支撐設計，和超輕薄的橡膠外底之賜，Cole Haan 男性 Grand Shortwing 牛津鞋十足說明了矯正鞋功能結合皮鞋之美，是怎麼一回事。有網球鞋的輕盈流動感，又有擦得亮晶晶的盛裝皮鞋的莊重感，你能不愛嗎？

最佳適合走路的矯正鞋Hoka's Bondi 8。

Bondi 8 是Hoka品牌當中，緩衝效果最佳的走路鞋，如今鞋跟還改進得更穩定、更寬闊，同時具備矯正鞋的三要素：足趾部要寬，讓五趾不擠壓；鞋底要吸震，有EVA質材能緩衝步伐的力道；弧度明顯的船底鞋外底，把走路時的壓力點縮減到最少。Bondi 8 獲得美國足療醫學會（American Podiatric Medical Association）的認可，推薦為「有利足部健康」的產品，不是沒有道理的。

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