清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

洗衣機雖然方便我們將衣物洗得清潔溜溜，卻也是容易藏污納垢的地方。Getty Images

每個家庭幾乎每天都會使用到的洗衣機，雖然方便我們將衣物洗得清潔溜溜，卻也是容易藏污納垢的地方。一些網友在抖音 （TikTok ）上分享了他們清理洗衣機的小訣竅；雖然使用的方法各不相同，但有個產品是專為清理洗衣機這項艱巨任務而設計的。

根據雅虎 生活網站報導，Affresh洗衣機清潔錠（亞馬遜 網站售價12元）是徹底清潔洗衣機的唯一必需品，避免在每次洗衣時重複使用髒水。

Affresh洗衣機清潔錠。取自Amazon網站

專家表示，使用過多的洗滌劑可能是讓洗衣機積垢的最主要原因之一，而洗衣機也會被過多污垢、油脂、棉絨、水中礦物質和衣物柔軟精所污染。要清除洗衣機中任何導致異味的殘留物，每月（或每洗 30次衣服）使用一塊，效果最佳。

開始清潔時，要先確認洗衣機中沒有衣物；然後，將一塊清潔錠放入洗衣機內筒，並選擇清潔洗衣機模式。如果洗衣機沒有這個選項，可以選擇普通或深度清潔模式，但記得一定要使用熱水。清洗過程結束後，再用紙巾將殘留物清除。

亞馬遜網站上有超過275,000名消費者對這款改變洗衣機清理規則的產品讚不絕口；如果還沒有定期使用這款 Affresh 清潔錠，不妨將它加入定期購買清單中。

一位消費者說，他們住在一個維護不佳的公寓裡，在更換了洗衣機後，結果發現換下來的洗衣機非常髒。他說，他試著用熱水洗了一下，有點用；漂白劑也有點用，醋似乎沒什麼用，但Affresh 解決了所有問題。他買了清潔錠和濕巾，兩者結合，成功地清除了污垢。這位網友最後總結說，如果洗衣機裡常有大學男生的骯髒衣物，這個可以幫你搞定。