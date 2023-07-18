專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

頭髮脱落、分叉和乾燥等問題困擾著不同髮質的人。Getty Images

頭髮脱落、分叉和乾燥等問題困擾著不同髮質的人，這與年齡無關，是人們尋求頭髮護理和某些特定產品的主要原因。雖然許多人用護髮油來解決這些問題，但經驗豐富的髮型師和專家表示，正本清源最好從使用的洗髮精開始，而Mielle Organics這款洗髮精是他們認為最棒的選擇。

根據9000多名亞馬遜 購物者的評價和「亞馬遜嚴選」（Amazon ’s Choice）的認證，Mielle Organics能夠有效的解決掉髮和乾燥等問題。效果之好，以至於成千上萬的使用者稱它是「奇蹟」。

Mielle Organics迷迭香薄荷強化洗髮精9000多名亞馬遜購物者好評。取自Amazon網站

這款暢銷的洗髮精富含能強化髮質的生物素（biotin），有效滋潤乾燥的頭髮與頭皮，對所有髮質均有效；質地溫和，不但可滋養並清潔頭髮和頭皮，且不會造成掉髮。它的滋養配方能夠強韌脆弱髮質，深受消費者和美髮專家的喜愛。

Mielle Organics的強韌配方還有助於治療和進一步防止頭髮分叉，讓秀髮健康、有光澤。細緻的泡沫和清爽的迷迭香味，更是擄獲人心的另一利器；幾位網友留言說，它具有令人驚訝的鎮靜和舒緩效果。

亞馬遜網站售價不到10元的Mielle Organics迷迭香薄荷強化洗髮精（Mielle Organics Rosemary Mint Strengthening Shampoo）不含防腐劑、石蠟、硫酸鹽和礦物油。該品牌宣稱未經動物測試，是100%的有機產品。

一位消費者分享說，她把這款洗髮精送給掉髮問題嚴重的朋友，他們驚訝地發現，在多年治療未果後竟長出了頭髮。她說，「這真是個奇蹟」。

專家建議：可將迷迭香薄荷強化洗髮精與該品牌最暢銷的迷迭香薄荷髮根強化油搭配使用。這瓶售價10元的護髮油，在亞馬遜網站獲得47,000名消費者給予4.6顆星評價。