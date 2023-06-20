淡化黑眼圈去細紋 不到20元眼霜護士愛

若沒有足夠的睡眠時間，長期疲憊下容易產生了黑眼圈，需要以眼霜來保養。Getty Images

無論是剛從紅眼航班下機仍在調整時差，或者只是年華老去，亞馬遜 購物網站上有許多人分享一款名為Lilyana Naturals的眼霜，宣稱可有助消除浮腫、淡化黑眼圈和細紋。

根據旅遊與休閒（Travel+Leisure）雜誌報導，這款眼霜圈粉無數，獲得超過3萬1000名消費者給予4.2星評價，且1盎司裝售價僅18元。

Lilyana Naturals眼霜的秘密在於它深層滋養的配方，含有皮膚健康成分，強化眼周的美白、保濕和緊致；例如維生素C和菸鹼醯胺（niacinamide），能減少黑眼圈和皺紋的產生，讓皮膚更平滑、光澤。此外，維生素A能促進皮膚膠原蛋白生成，在持續使用下形同具拉提效果、淡化魚尾紋。

Lilyana Naturals眼霜。取自Amazon網站

蘆薈葉汁對舒緩下眼瞼發揮極大作用，不必擔心浮腫的眼袋會破壞旅行興致；保濕的玫瑰果油和維生素E能撫平皮膚乾燥引起的細紋；抗氧化劑可保護、修復陽光與其他環境壓力對肌膚造成的損害。

一位消費者分享說，她擔任護士，幾乎沒有足夠的睡眠時間，長期疲憊下產生了黑眼圈；而這款眼霜確實有助於消除浮腫，在緊致眼周的同時大大地淡化了她的黑眼圈。

另一位護士也分享說，它非常滋潤，也很容易吸收，她的皮膚原本疲態畢露，這款眼霜對付她的眼袋和黑眼圈真的有效。還有一位消費者說，她使用了兩天，無法相信鏡中的自己，眼下的細紋幾乎都消失了。

一位「印象深刻」的網友為這款眼霜的「神效」配方做了背書，她說，在使用短短幾天後，她注意到眼下皮膚的外觀有了明顯的改善，細紋似乎減少了，看起來更有光澤和年輕。另一位消費者甚至呼籲大家不要再考慮了，她說，購買這款神奇眼霜，效果驚人且持久，「你的錢是值得的」。