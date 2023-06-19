想穿舒適運動鞋 足科醫生推薦這個品牌

亞瑟士運動鞋。(Getty Images)

市面上運動鞋琳瑯滿目，讓消費者出現選擇困難症，不過如果只想買一雙穿著舒適的運動鞋，足科專家建議亞瑟士(Asics)運動鞋，因為這個經典品牌就是以穿著舒適聞名，無論跑步或長途跋涉，都非常適合每個人。

Gotham Footcare創辦人兼足科醫師庫尼亞(Miguel Cunha)最推薦的運動鞋品牌就是亞瑟士，並強調：「每個人都適合穿亞瑟士，因為任何腳型都可以穿得很舒服。」

庫尼亞表示，和其他品牌運動鞋相比，亞瑟士有特別針對雙腳的關鍵性設計，首先「人體工學設計」優於其他多數運動鞋，無論鞋型、鞋面或鞋帶設計都符合人體工學，同時鞋底材質柔軟且耐用，並具有「最大吸震和緩衝性能，不僅可以發揮控制運動的最大效果，並且可以最大幅度緩解足弓疲勞，無論走路或運動，保持雙腳活動更順暢、更自然。」

另外亞瑟士還有一項超越其他運動鞋的優點：輕量，搭配寬楦(方便雙足活動)以及堅固的鞋跟穩定材質，有助於保護腳後跟，因為腳後跟「每一步踩在地面，都會吸收所有的衝擊和震動」，所以這個設計至關重要。

即使扁平足也適合穿亞瑟士，因為較高的鞋杯、緩衝性良好的鞋底以及EVA壓模中底，皆有助於預防並緩解扁平足走路時的疼痛感。

庫尼亞醫師推薦亞瑟士Walk Ride Flyte Foam運動鞋，採用Guidesol弧形鞋底設計，減少腳踝彎曲，有助於降低腳部壓力，是日常步行的最佳選擇。

Walk Ride Flyte Foam女性跑鞋：亞馬遜 售價：63.57-119.95元

Walk Ride Flyte Foam男性跑鞋：亞馬遜售價：69.95-119.95元

至於一般足弓(neutral arches)或外翻(over pronation)腳型，庫尼亞則推薦亞瑟士Gel Kayano 29運動鞋，「緩衝良好的FF Blast Plus鞋墊，加上符合人體工學的足弓設計，可以增加鞋部內側的穩定度。」他強調亞瑟士足弓設計的優點就是支撐足底筋膜、防止塌陷，同時大幅減緩外翻腳型容易引起的疲勞和疼痛。

Gel Kayano29女鞋：亞馬遜售價109.95元

Gel Kayano29男鞋：亞馬遜售價109.95元