據說一小時見效 皇室女性愛用這款除皺品

凱特王妃的肌膚之所以如此耀眼，據稱是因為使用了Biotulin天然抗皺精華液。取自Shutterstock

市面上宣揚具各種療效的護膚品琳瑯滿目，複雜程度與數量甚至讓人有選擇障礙；而大多數產品需要持續使用數周或數月，才能看到一些效果，有時這些所謂的效果甚至不存在。

如果擦上護膚品，當天立即見效，多數人可能無法置信，但美國周刊（US weekly）專欄作家佛曼（Suzy Forman）說，她曾經也這樣認為，但這想法後來卻被改變了。

如果使用的護膚品在一小時後就能看到皮膚明顯變化，這幾乎是癡人說夢，佛曼說，大家會認為只有注射肉毒桿菌才有這種「神效」，但現在由於凱特 王妃的「代言」，愛美人士都把目光投向護膚品Biotulin。

凱特王妃在查理三世 加冕典禮上，看起來如此端莊、美麗、閃閃動人。一位皇室成員透露，凱特的肌膚之所以如此耀眼，是因為使用了Biotulin天然抗皺精華液；據報導，威爾斯王妃使用這款抗皺精華液已有一段時間，她甚至曾向美國前第一夫人蜜雪兒 ·歐巴馬推薦。

西班牙王后萊蒂西亞也是這款號稱「植物性肉毒桿菌」的護膚品愛用者。路透

據報導，這個號稱「植物性肉毒桿菌」的產品在各國皇室中廣受歡迎，傳聞中的粉絲包括薩塞克斯公爵夫人梅根·馬可、西班牙王后萊蒂西亞（Queen Letizia）和荷蘭王后馬克西瑪（Queen Maxima）。

這款護膚品宣稱能在短短一小時內減少皺紋出現，且效果可持續24小時，快速且有效。不過，佛曼表示，這不僅是暫時的效果，若持續使用，在30天內可能還會發現皮膚變得更加光滑、緊緻。

這款純素且無動物實驗的精華液，是由化學家博爾（Claus Breuer）帶領的團隊所開發。讓它爆紅的主要成分之一是千日菊素（spilanthol），是從名為六神草或金鈕扣（Acmella oleracea）萃取物中提取的天然局部麻醉劑，它能減少肌肉 收縮、放鬆臉部五官，使皮膚細紋、尤其是眼周的皺紋逐漸消失。

Biotulin抗皺精華液還含有透明質酸，能為皮膚補充水分、恢復彈性。該產品在亞馬遜 網站售價65元。