In-N-Out遇挑戰 Shake Shack新推出西岸風味漢堡

Shake Shack推出全新西岸菜單，向加州與66號公路沿線的經典漢堡致敬。美聯社

速食漢堡是美國人的共通語言，但各家連鎖店各有擁護者。日前東岸連鎖Shake Shack推出全新西岸菜單，向加州 與66號公路沿線的經典漢堡致敬，包括西岸漢堡、雞肉堡、起司薯條等，其中「西岸薯條」被認為是In-N-Out「Animal-Style薯條」的升級版。

根據Allrecipes網站報導，如果喜歡上地區性漢堡的人，必須面對的缺點就是無法隨時吃得到，以最受歡迎的西岸連鎖店In-N-Out為例，這家以「動物風」(Animal-Style)漢堡聞名的連鎖店，直到2025年才在密西西比河以東開設第一家分店。不過別擔心，消費者很快就能在全美各地吃到西岸風格的漢堡，只不過這次不是來自In-N-Out，而是東岸的Shake Shack。

該連鎖店推出一組全新的西岸菜單，致敬加州與66號公路沿線的漢堡文化。Shake Shack現正推出限時供應全新的西岸菜單，包括西岸漢堡、西岸雞肉堡、西岸豪華薯條與辣味牧場薯條。首先，西岸漢堡以四分之一磅的肉餅壓扁煎烤至酥脆完美，上面放上美國起司、Shake Shack祕製醬汁，嚐起來像Shake Shack獨家醬汁Shack Sauce、麥當勞 大麥克醬與In-N-Out醬料Spread的混合、焦糖洋蔥以及裹上蜂蜜芥末醬的醃黃瓜，夾在烤過的馬鈴薯麵包中。

Shake Shack的西岸雞肉堡則以雞胸肉片為主，上面鋪上酪梨、生菜、番茄與新推出的酸奶油洋蔥醬，夾在烤過的馬鈴薯麵包中。至於該連鎖店全新的西岸豪華薯條，則以波浪薯條為底，上面鋪滿焦糖洋蔥、融化的切達起司與美國起司及祕製醬汁，而辣味牧場薯條則可選擇加或不加起司醬，上面撒上卡宴辣椒、大蒜與紅椒粉的調味料並附上牧場醬供蘸食。

除了Shake Shack的新西岸菜單外，該連鎖店也重新推出深受粉絲喜愛的「大Shack漢堡」(Big Shack burger)，該款巨大漢堡包含兩個四分之一磅的安格斯牛肉餅，上面放有美國起司、生菜、羅馬番茄、洋蔥、醃黃瓜與祕製醬汁，而且同樣使用經典的烤馬鈴薯麵包，但中間夾了一層額外的麵包，就像麥當勞的經典大麥克。

新的西岸豪華薯條則是Shake Shack西岸菜單上最接近模仿的商品，但表現遠勝對手的「動物風薯條」。Shake Shack的波浪薯條酥脆可口，能完美搭配焦糖洋蔥、起司醬和祕製醬汁。如果不想加那麼多配料，新的辣味薯條則是調味恰到好處的薯條，辣度剛剛好，讓人非得蘸牧場醬不可。