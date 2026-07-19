全美速食店最貴起司漢堡 In-N-Out與麥當勞都不在前五名

起司漢堡。示意圖非文中店家產品。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

牛絞肉與起司等食材價格的上漲，使連鎖速食店不再像過去那般物美價廉了；為了解如今要花多錢才能買個漢堡，每日郵報比對了全美最大幾家速食連鎖店的基本款起司漢堡價格；最貴的前十名中，Five Guys、Shake Shark、Sonic居前三名，而漢堡王 、Jack in the Box與麥當勞 則為倒數三名。

值得注意的是，麥當勞和漢堡王等店的加盟商會根據當地租金、薪資、稅收與競爭情況等成本調整菜單價格，因此同一款起司漢堡在不同地方的價格可能差異頗大。本次的調查，以紐約曼哈頓與洛杉磯 的起司漢堡價格，並使用各家自有的線上訂餐平台的原始價格進行比較。

1. Five Guys - 12.55元

Five Guys的起司漢堡價格是此一調查中最高的，雖然顧客可免費添加各種配料，但在紐約市，一個普通的起司漢堡要12.55元。此外，Five Guys的起司漢堡也極不健康：980卡路里、55克脂肪、26克飽和脂肪，以及高達1050毫克的鈉，這還不包括培根與一大份薯條。

2. Shake Shack - 8.29元

Shake Shack最簡單的餐點Shack漢堡，含一塊四分之一磅的安格斯牛肉餅，上面鋪滿美式起司，再加上生菜、番茄與特製的醬汁ShackSauce，夾在烤馬鈴薯麵包裡；售價8.29元，是所調查的起司漢堡中第二貴的。

3. Sonic - 6.69元

Sonic以免下車服務而聞名，員工會將餐點直接送到顧客的車上，可惜曼哈頓沒有這項服務。漢堡是Sonic菜單的核心，但該連鎖店也以其豐富的飲料與冰沙聞名。Sonic的起司漢堡售價6.69元，約是Five Guys的一半價格。

4. 卡樂星（Carl's Jr）- 5.99元

這家西海岸速食連鎖店以堆滿配料的超大漢堡而聞名，5.99元的起司漢堡包含洋蔥與酸黃瓜，是該餐廳菜單上最便宜的選項之一。

5. Smashburger - 4.99元

Smashburger的4.99元菜單上有幾種基本選擇，包括一款有酸黃瓜的All-American漢堡與一款有生菜、番茄的deluxe漢堡。即使不考慮折扣與優惠，Smashburger的起司漢堡價格也不到Five Guys的一半。

6. In-N-Out - 4.10元

總部位於加州的In-N-Out是性價比最高的「優質」漢堡之一，起司漢堡的價格約為4.10元。儘管擁有眾多忠實粉絲，並以新鮮食材著稱，這家家族連鎖餐廳卻一直拒絕像其他餐廳那樣大幅提價。

追求極致性價比的消費者，溫蒂漢堡、漢堡王與麥當勞三大知名連鎖速食店提供的起司漢堡價格最為實惠；三巨頭也都推出了價格更高的起司漢堡，其中以麥當勞的四分之一磅起司漢堡最知名，售價6.39元，牛肉量比普通起司漢堡多得多。