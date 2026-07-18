全美最低「起司漢堡指數」 德州這城市讓人想不到

示意圖。Image by 2sif Farooqui from Pixabay

連鎖速食經典套餐「漢堡、薯條與飲料」的價格因地而異。DoorDash 發布的「起司漢堡指數」(Cheeseburger Index)顯示，德州 奧斯汀以12.94元成為全美最便宜的城市，而阿拉斯加州 安克拉治則以28.28元最高，兩者相差超過一倍。報告也指出，南方與中西部城市因營運成本較低，使得當地餐飲價格普遍更親民。

根據福斯新聞(Fox News)報導，DoorDash發布的最新報告比較美國各城市漢堡、薯條與汽水的平均價格，發現這份套餐在德州奧斯汀(Austin)最為便宜，平均價格為12.94元。DoorDash表示，南方與東南部的城市因營運成本結構較低，價格普遍更親民，讓該地區在雜貨與餐飲價格指數上都有不錯的排名。報告還顯示，同一份套餐在阿拉斯加州安克拉治(Anchorage)的價格最高，來到28.28元。

研究中最具性價比的10個城市都集中在中西部與德州，光德州就有四個城市上榜，前五名依序為德州拉雷多(Laredo)13.39元、內布拉斯加州林肯(Lincoln)13.86元、底特律14.99元以及費城的15.41元。這份排名出爐時，外食費用持續上漲，儘管雜貨與家庭用品價格已趨穩。

DoorDash還發現，漢堡、薯條與汽水的平均價格在過去一年上漲3.2%。雖然今年牛肉價格上漲受到關注，但DoorDash表示，餐廳價格之調漲，似乎反映的是更為廣泛之營運成本，含括人力、租金與能源，而非僅限於食材成本之增加。當地的勞動力市場與營運成本，也有助於解釋為什麼同樣一份套餐在奧斯汀不到13元，在安克拉治卻是兩倍以上的價格。

DoorDash分析長潔西卡．拉克斯(Jessica Lachs)說，「並沒有一個統一的經濟體這回事，而是有許多個別的地方經濟體。」她表示，「起司漢堡指數」就是想告訴大家，地方的物價差異到底會怎麼影響你平常花的錢。

拉克斯說，「真正的重點在於地方的差異性。同一份商品組合，漢堡、薯條與飲料在德州奧斯汀的平均價格為12.94元，但在阿拉斯加州安克拉治卻要28.28元。同樣的套餐、同一季，各地價格卻天差地別。」

「起司漢堡指數」是「地方商業現狀報告」(State of Local Commerce Report)中三項可負擔性指標之一。DoorDash也發布追蹤常見早餐商品價格的「早餐基本指數」與衡量家庭日常用品價格的「日常必需品指數」。報告部分內容也顯示，許多家庭必需品的價格維持相對平穩，但部分雜貨商品已開始再度上漲。