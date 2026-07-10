我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被嫌影響市容？南加華人長者起早排隊領免費餐 被叫停

強勁熱穹籠罩全美「比平常高25℉」 會熱到下周這天

好市多牛肉片最簡單做法 華人推韓式醬醃搭芝麻菜沙拉快速上桌

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多販售的牛肉片因價格實惠、料理方便，成為不少家庭冰箱常備食材。示意圖，非新聞...
好市多販售的牛肉片因價格實惠、料理方便，成為不少家庭冰箱常備食材。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ionela Mat ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華人網友分享好市多牛肉片韓式醃法，30分鐘可完成晚餐。
  • 重點二：牛肉以韓式燒烤醬1:2醃20分鐘，快煎至變色即可。
  • 重點三：搭配芝麻菜蘋果沙拉與青芥末醬，整體清爽又均衡。

好市多(Costco)販售的牛肉片因價格實惠、料理方便，成為不少家庭冰箱常備食材。一名小紅書華人網友「尚食廚房」近日分享自己嘗試過多種做法後，認為最簡單又最不容易失敗的方法，就是以韓式燒烤醬醃製後快速煎熟，再搭配一份芝麻菜蘋果沙拉，兩道料理同步進行，約30分鐘即可完成一頓營養均衡的工作日晚餐，引發不少網友熱議。

「尚食廚房」表示，牛肉片建議以韓式燒烤醬醃製，牛肉與醬料比例約為5比2，喜歡重口味的人可再加入少許辣椒粉及黑胡椒調味。將每片牛肉攤開均勻沾附醬汁後，醃約20分鐘即可，不必額外增加醬料，以免成品過鹹。煎的時候則建議一片一片下鍋，每面只需煎至變色便立即翻面，動作越快越能保持肉質鮮嫩，也可避免醬汁焦化沾鍋。

趁著牛肉醃製的空檔，「尚食廚房」同步製作芝麻菜蘋果沙拉。他建議選用已清洗好的包裝芝麻菜，若自行再清洗，一定要徹底瀝乾或甩乾水分，避免沙拉醬無法均勻附著在葉片上。沙拉則搭配酸甜爽脆的青蘋果，再以蘋果醋、橄欖油、蜂蜜、鹽、黑胡椒及青芥末醬調製醬汁，利用打蛋器攪拌至乳化後，最後再與芝麻菜充分拌勻，若能撒上烤松子，香氣與口感會更加豐富。

「尚食廚房」也建議用餐時可直接在餐桌上邊煎邊吃，增加聚餐氣氛；若時間有限，也可一次快速煎熟後擺盤上桌。他形容，韓式醃牛肉鹹甜入味、口感鮮嫩，搭配清爽微酸的芝麻菜蘋果沙拉，不僅解膩，也讓整體餐點更有層次，「廚房新手也能輕鬆做出餐廳等級的料理」。

留言區內有不少網友分享自己的料理心得，有人表示這款牛肉片是家中每週必買食材，除了韓式燒烤外，也適合搭配洋蔥、甜椒快炒，或做成番茄牛肉麵；但也有人認為，好市多牛肉片筋較多、口感偏硬，「咬不太動」，建議選擇價格較高的版本，肉質會明顯更嫩。

另外也掀起不少料理討論，有人詢問牛肉是否需要清洗，多數網友認為包裝肉品通常不必再洗；也有人好奇芝麻菜苦味較重，其他人則建議加入青蘋果、蜂蜜，或搭配酸味、辣味醬汁，甚至使用市售沙拉醬稍微醃拌，都能有效平衡苦味。整體而言，不少網友認為這套料理步驟簡單、配色豐富，很適合作為忙碌平日晚餐或家庭聚餐菜色。

精華 FAQ

  • 文章建議將牛肉片以韓式燒烤醬醃製後快速煎熟，再搭配芝麻菜蘋果沙拉同步完成。做法簡單、時間約30分鐘，很適合忙碌的工作日快速上桌。

  • 牛肉與醬料比例約5比2，醃20分鐘即可，不必再加太多醬以免過鹹。下鍋時要一片片快煎，每面變色就翻面，才能保持鮮嫩並避免焦化沾鍋。

  • 沙拉以已瀝乾的芝麻菜搭配青蘋果，醬汁用蘋果醋、橄欖油、蜂蜜、鹽、黑胡椒和青芥末調製，拌勻後可撒烤松子，能增加酸甜層次並平衡芝麻菜苦味。

好市多 華人 Costco 料理食譜 小紅書

上一則

麥當勞兒童餐世界盃玩偶要收費？顧客反應兩極

延伸閱讀

好市多厚切牛排吃膩了？留學生分享「骰子牛」做法 10分鐘上桌像燒烤店

好市多厚切牛排吃膩了？留學生分享「骰子牛」做法 10分鐘上桌像燒烤店
好市多蘑菇多元料理法曝 內行人力推地中海做法：媲美西餐廳

好市多蘑菇多元料理法曝 內行人力推地中海做法：媲美西餐廳
紐約外帶韓餐「花小錢吃一桌」寶藏店 華人認證：從學生吃到上班族

紐約外帶韓餐「花小錢吃一桌」寶藏店 華人認證：從學生吃到上班族
比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一

比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一

熱門新聞

社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。（路透）

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

2026-07-09 09:15
華人留學生把整塊牛排全部切成骰子大小的肉塊，沒想到竟意外解鎖全新的吃法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ano Erdozain ）

好市多厚切牛排吃膩了？留學生分享「骰子牛」做法 10分鐘上桌像燒烤店

2026-07-03 19:55
各種豆類。Image by Ariel Núñez Guzmán from Pixabay

廚房一尋常食材 研究：能有效降低血壓

2026-07-08 10:15
示意圖。Image by paseidon from Pixabay

今年畢業生 理財專家：牢記這5件事終生受用

2026-07-03 13:33
平價超市Aldi。(路透)

Trader Joe's熱賣的迷你餛飩 Aldi也上架且更便宜

2026-07-08 09:12
田納西州同樣不對社安金或所得課稅，且因生活成本較低，讓退休人士能省下更多錢。示意圖。（圖/123RF）

忘了佛羅里達 這個州能讓退休族省更多

2026-07-07 12:35

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」
緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球
看似低調卻後勁強 3星座下半年愈走愈順

看似低調卻後勁強 3星座下半年愈走愈順
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」