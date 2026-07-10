好市多牛肉片最簡單做法 華人推韓式醬醃搭芝麻菜沙拉快速上桌

好市多販售的牛肉片因價格實惠、料理方便，成為不少家庭冰箱常備食材。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ionela Mat ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華人網友分享好市多牛肉片韓式醃法，30分鐘可完成晚餐。

華人網友分享好市多牛肉片韓式醃法，30分鐘可完成晚餐。 重點二： 牛肉以韓式燒烤醬1:2醃20分鐘，快煎至變色即可。

牛肉以韓式燒烤醬1:2醃20分鐘，快煎至變色即可。 重點三：搭配芝麻菜蘋果沙拉與青芥末醬，整體清爽又均衡。

好市多 (Costco )販售的牛肉片因價格實惠、料理方便，成為不少家庭冰箱常備食材。一名小紅書華人 網友「尚食廚房」近日分享自己嘗試過多種做法後，認為最簡單又最不容易失敗的方法，就是以韓式燒烤醬醃製後快速煎熟，再搭配一份芝麻菜蘋果沙拉，兩道料理同步進行，約30分鐘即可完成一頓營養均衡的工作日晚餐，引發不少網友熱議。

「尚食廚房」表示，牛肉片建議以韓式燒烤醬醃製，牛肉與醬料比例約為5比2，喜歡重口味的人可再加入少許辣椒粉及黑胡椒調味。將每片牛肉攤開均勻沾附醬汁後，醃約20分鐘即可，不必額外增加醬料，以免成品過鹹。煎的時候則建議一片一片下鍋，每面只需煎至變色便立即翻面，動作越快越能保持肉質鮮嫩，也可避免醬汁焦化沾鍋。

趁著牛肉醃製的空檔，「尚食廚房」同步製作芝麻菜蘋果沙拉。他建議選用已清洗好的包裝芝麻菜，若自行再清洗，一定要徹底瀝乾或甩乾水分，避免沙拉醬無法均勻附著在葉片上。沙拉則搭配酸甜爽脆的青蘋果，再以蘋果醋、橄欖油、蜂蜜、鹽、黑胡椒及青芥末醬調製醬汁，利用打蛋器攪拌至乳化後，最後再與芝麻菜充分拌勻，若能撒上烤松子，香氣與口感會更加豐富。

「尚食廚房」也建議用餐時可直接在餐桌上邊煎邊吃，增加聚餐氣氛；若時間有限，也可一次快速煎熟後擺盤上桌。他形容，韓式醃牛肉鹹甜入味、口感鮮嫩，搭配清爽微酸的芝麻菜蘋果沙拉，不僅解膩，也讓整體餐點更有層次，「廚房新手也能輕鬆做出餐廳等級的料理」。

留言區內有不少網友分享自己的料理心得，有人表示這款牛肉片是家中每週必買食材，除了韓式燒烤外，也適合搭配洋蔥、甜椒快炒，或做成番茄牛肉麵；但也有人認為，好市多牛肉片筋較多、口感偏硬，「咬不太動」，建議選擇價格較高的版本，肉質會明顯更嫩。

另外也掀起不少料理討論，有人詢問牛肉是否需要清洗，多數網友認為包裝肉品通常不必再洗；也有人好奇芝麻菜苦味較重，其他人則建議加入青蘋果、蜂蜜，或搭配酸味、辣味醬汁，甚至使用市售沙拉醬稍微醃拌，都能有效平衡苦味。整體而言，不少網友認為這套料理步驟簡單、配色豐富，很適合作為忙碌平日晚餐或家庭聚餐菜色。