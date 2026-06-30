帶骨菲力牛排為何罕見 哪裡可以買到？

牛排。Image by melitaschuller from Pixabay

無論周年紀念日還是工作晚宴，來一塊菲力牛排 (filet mignon)毫無疑問會是許多人的首選；暫且不論它那略顯俗氣卻朗朗上口的名字，這塊珍貴的牛排之所以備受青睞，且價格也居高不下，是因為它鮮嫩多汁，口感近乎奶油般柔滑。無論是普通的菲力牛排，還是像藍紋起司菲力牛排這樣的高級版本，都能讓人感到心滿意足。不過，菲力牛排幾乎都是去骨的。關鍵在於「幾乎」二字，因為實際上，菲力牛排也有帶骨的版本。

與大多數人想像中切得整齊的牛排不同，帶骨菲力牛排取自牛腰肉的中心部位，而非牛里肌較多且較窄的末端。從這個部位切下來的牛排會帶有一根肋骨，而這根肋骨正是帶骨菲力牛排的特色。這根肋骨不僅讓牛排看起來更大更飽滿，而且還能起到隔熱作用，減緩熱量傳遞，防止靠近骨頭的肉過熟。骨頭內的骨髓和軟骨中的營養物質也會在高溫下融化，滲入牛肉中，賦予牛排一種無骨牛排無法比擬的獨特濃鬱風味。

那為什麼不是每家牛排館都提供帶骨菲力牛排呢？簡短的答案是產量。因為里肌已經是動物身上最小的肌肉之一，只佔整個屠體的2%左右；有鑒於每頭牛身上只有兩條里肌肉，我們必須充分利用這兩條里肌的每個部分，再加上食客對菲力牛排的需求，而最經濟的選擇，就是將里肌肉分解成易於分配、運輸和銷售的塊狀。保持骨頭完整需要專門的屠宰場，會導致每隻動物的可用切割量減少，所以多數供應商都不願做出保留骨頭的選擇。

這意味著想找到帶骨菲力牛排需要花點功夫，但也並非不可能。最可靠的購買方式就是上網找。像是Snake River Farms、Lobel's of New York和Texas de Brazil's這樣的特色肉舖，通常都有販售12到16盎司的選項。價格方面，由於要考慮骨頭的重量，帶骨菲力牛排通常會比無骨菲力牛排更貴。例如，Snake River Farms出售的2英寸厚、16盎司的帶骨菲力牛排，售價為85元，即每盎司5.31元；但一塊10盎司的特選無骨菲力牛排售價則是41元，即每盎司4.10元。兩者間每盎司差價1元。

所以，兩者相比，無骨菲力牛排仍然是更經濟的選擇，但考慮到帶骨雞能帶給你更新穎的食用體驗和更濃鬱的風味，為什麼不至少嘗試一次呢？可以保證，你朋友裡肯定沒人吃過帶菲力牛排。