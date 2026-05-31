好市多滷牛肋排上桌「全桌吃到不說話」 慢燉牛筋入口即化

網友分享自己用好市多棒骨與牛蹄筋製作「滷棒骨牛蹄筋」的食譜。下廚示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ cottonbro studio ）

美國好市多 (Costco )販售的大份量牛肉向來是不少留學生與海外華人 的料理愛用品，近日一名小紅書 網友「煎蛋撒白糖」分享自己用好市多牛棒骨與牛蹄筋製作「滷棒骨牛蹄筋」的食譜 ，形容成品一上桌就讓全桌人「一吃一個不吱聲」，大口啃肉的爽感更讓不少網友看完直呼「馬上想跟做」。

「煎蛋撒白糖」表示，這道料理最大的關鍵就在於選對肉品與「烤箱慢燉」。她特別提醒，好市多購買時要認明「Beef Back Rib」，價格約30至35美元一盒，千萬不要誤買成「Short Rib」，因為兩者口感完全不同。至於牛蹄筋則是在亞洲超市購買。

她分享，料理靈魂在於使用「翠宏辣滷」搭配黃冰糖、老抽、生抽與蠔油調味，再加入青椒碎、洋蔥碎、小米辣與蒜末增添香氣。做法則是先將牛蹄筋與棒骨汆燙去腥，再以鑄鐵鍋炒香滷料後送進烤箱，以280°F低溫慢燉。她先單獨燉牛蹄筋1.5小時，再加入牛棒骨繼續燉煮2.5小時，最後以過濾後的滷湯搭配配菜碎稍微煨煮收尾。

「煎蛋撒白糖」形容，經過長時間慢燉後，牛蹄筋幾乎入口即化，棒骨則能輕鬆脫骨，大口啃肉特別過癮。她也分享「壓軸隱藏版技巧」，建議前一晚先滷好後放入冰箱冷藏浸泡一夜，第二天再復熱，肉會吸滿滷汁、更加入味。

貼文曝光後吸引大批網友留言討論。不少人對「烤箱慢燉」產生好奇，有網友詢問與瓦斯爐燉煮差異，「煎蛋撒白糖」則解釋，放入烤箱有點類似燜燒概念，不僅不容易撲鍋，也不用擔心水燒乾，更省心方便；至於味道，她認為其實差異不大，主要還是看個人習慣。

也有人針對調味料提出疑問，詢問是否能以火鍋底料取代翠宏辣滷。「煎蛋撒白糖」坦言不太建議，認為翠宏本身有特殊香氣，且使用的是偏清爽的清油，不像火鍋底料多為牛油風味。另一名只能吃微辣的網友則擔心辣度問題，「煎蛋撒白糖」回應，以她的肉量搭配一包辣滷與冰糖後，其實僅屬微辣程度，若完全不能吃辣，也可改用不辣滷包。

除了料理本身掀起熱議，「煎蛋撒白糖」使用的鑄鐵鍋也意外成為焦點。有網友詢問鍋具品牌與是否容易清洗，「煎蛋撒白糖」回覆鍋子其實會沾黏，自己平常都用鋼絲球刷洗。不少人也進一步詢問烤箱是否需要預熱，她則回覆需先預熱至280°F後再開始燉煮。