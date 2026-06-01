攜手韓團BTS 紫色奧利奧餅乾6/1起開賣

BTS主題奧利奧餅乾將於6月1日在線上發售，6月8日在實體店上架。（美聯社）

奧利奧(Oreo)為了迎合消費者對全球風味日益增長的興趣，決定與韓國流行音樂天團「防彈少年團」(BTS)攜手合作，推出重磅行銷活動。

奧利奧母公司巧克力 和餅乾製造商億滋(Mondelez)在26日宣布，BTS主題奧利奧餅乾將於6月1日在線上發售，6月8日在實體店上架。這款響應BTS標誌性顏色的紫色威化餅皮餅乾，將在全球80多個市場銷售，使其成為奧利奧迄今為止規模最大的合作項目。

這家餅乾公司還特地設計了包括七位成員的名字以及演唱會應援棒輪廓等共13種威化餅皮壓紋；餅乾的白色和棕褐色奶油夾心則是經過精心調配，推出類似韓國一款常見的紅糖街頭小吃糖餅(Hotteok)的味道。

「奧利奧是我們迄今為止在全球範圍內合作的第一個零食品牌，這讓我們感到無比榮幸。我們小時候就吃奧利奧，在錄音室裡也吃奧利奧，現在奧利奧將幫助我們把家鄉的味道分享給全世界，」BTS在一份聲明中表示。

BTS聯名款奧利奧餅乾將限時發售，但總部位於芝加哥的億滋拒絕透露具體的生產數量。

億滋行銷與銷售長雷諾(Martin Renaud)表示，這款BTS聯名款餅乾既保留了韓國文化和美食的特色，又與奧利奧的品牌和口味保持一致。

「你想保持自我，你想與眾不同，你想打造一種獨特的體驗。但作為奧利奧，你必須取悅廣大消費者，」雷諾告訴「美聯社」(The Associated Press)，「你不能只推出20%的人會喜歡的產品，因為那樣會疏遠一部分顧客。」

雷諾表示，奧利奧花了大約兩年時間研發BTS主題餅乾，將口味範圍縮小到三種後，最後才定案為韓式糖餅口味。

「我認為韓國料理非常棒。我是法國人，也許我不該這麼說，但我就是這麼認為的，」雷諾開玩笑說。

BTS聯名款奧利奧餅乾的推出，正值消費者越來越渴望能嘗試新穎正宗的全球美食之際；食品飲料諮詢公司Datassential表示，2019年以來，以全球風味為特色(尤其是亞洲和南美風味)的美國餐廳市場份額不斷增長。該公司也指出，在歐洲，西非餐廳也越來越受歡迎。

奧利奧餅乾近幾年來，分別與可口可樂、歌手兼演員賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez)以及韓國女子團體Blackpink等眾多品牌和藝人展開合作。此外，該品牌還在特定市場推出限定口味，例如在日本推出櫻花口味，並在中國推出紅豆沙口味等。