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西瓜不僅消暑解渴 營養學家揭神奇健康功效

編譯莊瑞萌／即時報導
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西瓜向來是野餐必備的消暑聖品，但營養學家指出，它的價值遠不止解渴。Image b...
西瓜向來是野餐必備的消暑聖品，但營養學家指出，它的價值遠不止解渴。Image by congerdesign from Pixabay

西瓜向來是野餐必備的消暑聖品，但營養學家指出，它的價值遠不止解渴。西瓜富含茄紅素與瓜胺酸(L-citrulline)，每份含量超越多數蔬果，有助心血管健康、抗癌，甚至能輔助減重，堪稱營養供應站。

根據每日郵報(The Daily Mail)報導，西瓜是受歡迎的夏季主食，也是野餐的必備水果，大人小孩都愛咬下它那多汁果肉，營養學家更表示，西瓜的益處遠不止解渴，還可促進心臟健康、對抗癌症，甚至有助減重。一杯切丁西瓜(約152公克，接近一片)含有46卡路里、9公克糖分，而且水分高達91%，可說是健康的甜點。同時，每份西瓜果肉所含的茄紅素高於任何其他蔬果，能減輕發炎反應並促進心臟健康。西瓜還含有豐富的其他營養素，包括瓜胺酸，有助降低血壓與膽固醇。

Switch4Good組織營養師蒂芬妮．布魯諾(Tiffany Bruno)表示，「西瓜富含抗氧化劑茄紅素，有益心血管健康，此外還含有胺基酸瓜胺酸，能促進血液流動並維持健康血壓。」她補充說，「西瓜天然富含鉀和鎂，更能增強其補水效果。」

根據美國農業部資料，一杯切丁西瓜除了熱量低之外，還含有12公克碳水化合物且不含脂肪或鈉，同樣一份西瓜平均含有約7至11毫克的茄紅素。研究顯示，茄紅素可能透過阻斷荷爾蒙及其他促進攝護腺癌的機制，特別有助於降低罹患攝護腺癌的風險。臨床與流行病學研究也證實，每日攝取9至21毫克茄紅素，可顯著降低攝護腺癌風險。2025年發表的一項針對茄紅素的統合分析彙整了9項研究，結果顯示攝取較多茄紅素的人，其心血管風險因子(包括血壓)有適度改善。

該分析總結指出，每日攝取5至30毫克茄紅素(相當於一大份西瓜或一至兩顆番茄)似乎對健康有益。西瓜還含有12毫克維生素C，有助於對抗發炎與細胞損傷以及170毫克鉀，這是一種參與肌肉功能與體液平衡的重要電解質，其他研究更顯示，吃西瓜有助於減重。

一項2019年的研究追蹤了33名體重過重與肥胖者，在為期四周的時間內，受試者每天吃西瓜，之後的另一個四周期間，每二十四小時吃一塊低脂餅乾。參與者表示，在吃西瓜的那個月，他們感覺較不飢餓。研究結果也顯示，在食用西瓜期間，參與者的體重與血壓均有輕微下降。

西瓜

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