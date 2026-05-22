紐約這家特色亞超掀朝聖潮 華人狂推手抓飯、15元肋眼牛排

手抓飯成為「Tashkent Supermarket Halal Food」公認人氣王。手抓飯示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@eugene k）

紐約近來掀起一波「中亞超市熱」，一家名為「Tashkent Supermarket Halal Food」的烏茲別克風味超市，近期在網上引發熱議，不少留學生與當地華人 直呼是「全紐約最夯超市」，甚至有人笑稱「真的要放棄Whole Foods了」，引發大量討論。

網友「接線寶寶」在小紅書分享，這家位於紐約曼哈頓 第六大道上的超市，以中亞與俄羅斯風味食品為主，因屬於清真（Halal）超市，因此不販售豬肉，但牛、羊、雞等肉品選擇相當齊全。最令她震驚的是，在紐約居然能看到每磅15美元的肋眼牛排 （Ribeye），讓她直呼「健身人真的不能錯過」。

除了生鮮肉品外，熟食區更成為網友討論焦點。「接線寶寶」大讚，店內手抓飯香氣驚人，「直接實現抓飯自由」，下班不想煮飯時外帶非常方便，甚至比一些新疆餐廳還好吃。從貼文照片可見，店內熟食吧擺滿各式中亞料理，包括抓飯、烤包子、大餃子、涼拌沙拉、炸魚排與起司甜點等，讓不少網友看完直喊「隔著螢幕都餓了」。

▲ 影片來源：Instagram＠tashkent.supermarket（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

留言區中，「手抓飯」成為公認人氣王。有網友表示，「手抓飯巨好吃」，也有人稱讚裡面的紅蘿蔔特別美味。不少人則分享自己固定回購的品項，包括蝦仁章魚沙拉、牛肉皮凍、炸魚排與巧克力起司蛋糕等，甚至有人笑說，「每次做完瑜珈都會去買一盒當宵夜。」

不過，對於生肉品質，網友評價則略顯兩極。有部分人認為牛排「偏老」、品質普通，但也有住在紐約的消費者表示，「牛羊肉確實很新鮮」，尤其羊肉價格相當划算。還有熟悉清真食品的網友指出，Halal肉品經特殊放血處理，腥味通常比一般肉類更少。

這間超市也因濃厚中亞風格，引起不少華人與新疆留學生共鳴。有網友笑稱，「可以想像新疆人路過發現這家店的心情嗎？」其他人則點名，店內幾乎能找到抓飯、拉條子、烤包子、薄皮包子與馕等新疆料理「平替版」，讓許多海外華人一解鄉愁。

除了曼哈頓本店外，留言區也有網友分享，皇后區森林小丘（Forest Hills）與Coney Island一帶也有分店，吸引不少人開始整理「紐約寶藏超市地圖」。有紐約居民直言，「這家就是我家附近食堂，閉眼衝。」還有人笑說，「下次來紐約，可能不是為了景點，是為了這間店。」

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