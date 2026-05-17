夏日清爽飲料 番茄檸檬汁意外好喝

檸檬。Image by Richard John from Pixabay

一款盛夏消暑飲品，番茄檸檬汁，意外超好喝。

根據烹飪網站Simply Recipes報導，「甜如糖果，」撰稿人甘茲(Stephanie A Ganz)形容自家菜園的橙蜜香小番茄「金太陽」(Sungolds)。這種番茄甜度極高，最適合抓一把直接吃。

去年夏天，本來就愛酸黃瓜檸檬水的甘茲在TikTok上發現番茄檸檬汁的食譜 ，決定試做。原創者@babyhandsbakes的Becca在影片中使用的是大紅番茄，但甘茲迫不及待地改用自家的「金太陽」來實驗。結果令她驚艷，這款番茄檸檬汁酸甜適中且充滿清涼感，成為她心中的No.1，整個夏天一做再做。

甘茲說，番茄檸檬汁的製作邏輯與傳統檸檬水相似，關鍵在於將番茄放入糖中「糖漬」(macerated)，直到其出汁並轉化為濃稠的糖漿狀。

以下是甘茲的改良版食譜。

準備番茄： 甘茲用兩杯對半切開的金太陽，加入1/4茶匙猶太鹽(kosher salt)，並將砂糖量減少至兩湯匙。

靜置出汁： 將番茄、鹽與糖混合後靜置約5分鐘，讓番茄釋放出甜美的汁液。

調製飲品： 她將番茄混合物分裝至兩個玻璃杯中，每杯加入1/3杯現榨檸檬汁，最後填滿冰塊與水，攪拌均勻。

甘茲說番茄與檸檬是絕配。

一開始甘茲的丈夫還不相信有多好喝，因為他平時吃沙拉一定會挑掉番茄。但試喝後不得不承認番茄檸檬汁超清爽。番茄的天然甜味與檸檬的酸度搭得剛剛好，少許的鹽提了所有的味，而糖分則讓它在酷暑中格外解渴。甘茲指出，一般的檸檬水往往甜得膩口，但番茄帶來的鮮味(Umami)增添風味深度，讓整體口感層次分明。

甘茲還教大家特製自己的番茄檸檬汁。她建議可以變化做微醺版，加入琴酒(Gin)能完美襯托植物草本香氣，伏特加或萊姆酒也是不錯的選擇。也可以裝飾加香料，除了基本的檸檬片與番茄，加入薄荷或九層塔(羅勒)會非常搭。還可以用調酒的裝飾手法在杯緣抹鹽或糖。

當然，記得調整甜度，因為甘茲的版本偏酸，可以根據喜好加糖或改用三氯蔗糖(Splenda)、甜菊糖(stevia)等代糖。她也提醒記得準備一支湯匙，因為沉在杯底、吸飽檸檬香氣的番茄碎塊，才是整杯最精華。