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克羅格超市起司蛋糕 消費者：絕對物超所值

編譯周靜芝/即時報導
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連鎖超市克羅格（Kroger）。美聯社
連鎖超市克羅格（Kroger）。美聯社

製作經典起司蛋糕最惱人的一點是必須等待它冷卻，才能切開那綿密柔滑的內餡，為自己盛上一大塊享用。美食網站The Daily Meal報導，若希望無需耐心等待，便能輕鬆享用這道夢幻甜點，最簡單的方法就是選擇現成已經烤好、冷卻並分切好的起司蛋糕；根據消費者分享，連鎖超市克羅格（Kroger）的Private Selection經典奶油風味起司蛋糕絕對物超所值。

一位在克羅格官網留言的消費者稱它是「最親愛的起司蛋糕」，絕對是她吃過最棒的之一；從第一口到最後一口，雖然在不到15分鐘內攝取近兩千卡路里對健康不是件好事，但沒有比這令人心滿意足的了。另一位則表示，這是他唯一喜歡的起司蛋糕。

克羅格（Kroger）這款售價不到20元的起司蛋糕，可供16人享用，採用全麥餅皮，內餡則以奶油起司、糖和雞蛋製成經典風味；既可作為餐後甜點享用，也可撒上醃漬水果，為慶祝場合增添風采。這款起司蛋糕也適合素食者食用，但因含有乳製品，故不適合純素食者。

克羅格另有頂部淋有草莓醬的草莓漩渦奶油起司蛋糕，以及綜合起司蛋糕切片，內含紐約風味、巧克力大理石紋、草莓漩渦及布朗尼漩渦等口味。這兩款甜點均屬於該連鎖超市的Private Selection品牌產品，有馬卡龍、鹽味焦糖慕斯及精選起司等流行商品。克羅格旗下擁有多個自有品牌，如專為注重健康消費者打造的Simply Truth，以及寵物零食品牌Luvsome。

The Daily Meal指出，在該網站針對市售起司蛋糕的評比中，Junior's的草莓漩渦紐約起司蛋糕憑藉微酸風味與綿密口感登上榜首；而亞軍則是Wegman's的藍莓起司蛋糕，頂部鋪滿酸甜果粒，完美中和了內餡的甜味。

若無法購得優質的現成商品，不妨考慮自製這款僅需三種食材的免烤起司蛋糕內餡。由奶油乳酪、糖粉和鮮奶油混合而成的內餡，只需舀在全麥餅皮上，放入冰箱冷藏過夜即可凝固。更棒的是，可加入香草等調味出客製化風味，或在凝固後淋上焦糖、甘納許（ganache）或奶油餅乾抹醬等配料。

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