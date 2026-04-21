檸檬與萊姆哪個對身體更好？營養師教你正確吃

萊姆和檸檬。Image by teong ginming from Pixabay

超市常見的柑橘類水果：萊姆和檸檬，除了表面一綠一黃有明顯差異外，其營養成分相似，引起消費者疑惑，不知要吃哪一種，專家建議以個人最需要的營養成分，作為攝取的重要參考。

根據家庭月刊Real Simple報導，營養師兼健康專家洛許(Michelle Losh)表示：「身為營養師的我經常被問到檸檬是否比萊姆更為健康，但仔細研究後發現，問題不在於哪個好，而在於哪個水果更符合個人健康目標。」

註冊營養師鮑伯(Janelle Bober)明確指出檸檬和萊姆的區別：「每100克的檸檬和萊姆主要區別在於，檸檬含有更多維生素C、葉酸、鉀，還有維生素B6含量也略高。」並補充道 ：「萊姆則根據產地與品種不同，含有更多維生素A且富含礦物質。」

由於維生素C是促進癒合和恢復健康的關鍵營養素，因此哺乳期婦女、飲食受限者以及慢性病患者應該攝取更多維生素C，換言之，體質虛弱者應該食用檸檬而非萊姆，鮑伯指出： 「檸檬酸也有很多好處，因為有助於降低腎結石風險，對於某些人來說，也是個需要關注的問題。」洛許也強調：「萊姆雖然個頭略小，但味道更濃鬱、更酸爽。」

從營養角度來看，一顆萊姆約含20至25毫克維生素C以及豐富的類黃酮，對於需要控制血壓或減少鹽分攝取量的人來說，常喝萊姆汁是明智選擇，既可提升口感又能促進心臟健康；此外萊姆的檸檬酸含量略高，對於預防腎結石或減少自體免疫疾病，也是一種好選擇；不過檸檬用途更為廣泛，適合調配各類食物和飲料，洛許認為檸檬是更勝一籌的柑橘類水果。

至於食用檸檬與萊姆的適當時機，洛許建議，如果想要增強免疫力和補充日常水分，應該利用早上時間飲用檸檬水；若為料理增添風味，不妨在菜餚或醃料加入萊姆；想要促進腎臟健康和消化機能，則建議經常飲用萊姆汁；對於維護皮膚和膠原蛋白，檸檬可能更勝一籌，因為維生素C含量略高。

洛許強調，無論檸檬或萊姆皆有助於改善營養：「大家常常忽略的一點，就是檸檬和萊姆都能帶來感官享受，所以儘管營養標示差異非常細微，但更大的優點仍在於行為健康(behavioral health)。」並強調：「如果檸檬水能讓你多喝水，那麼對健康大有好處；如果萊姆能讓蔬菜更加美味，同樣也具有非凡意義。」