Trader Joe's「爆漿起司」必買 華人力推布拉塔：口感濃、CP值高

網友力推「布拉塔（Burrata）」起司味濃郁。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Nadin Sh ）

近期一款Trader Joe's 的乳製品在小紅書 引發討論，網友「imiiya」分享「布拉塔（Burrata）」食用心得，直言口感濃郁、價格親民，甚至連續食用多日仍不膩，掀起在美華人 族群關注與回購風潮。

imiiya表示，該款布拉塔為新鮮莫札瑞拉起司製品，外層Q彈、內部包裹奶油，切開後呈現流心狀態。他形容其口感「奶香濃郁、層次豐富」，喜歡到連吃三天，搭配水果如葡萄或小番茄食用，更能提升風味，也可搭配麵包與沙拉，作為簡易料理選擇。

貼文曝光後，不少網友留言表示認同，指出該產品「簡單卻容易上癮」，甚至有原本不偏好起司的消費者也表示接受度高。另有網友分享不同吃法，包括搭配羅勒、小番茄或用於燉飯、披薩等料理，顯示其應用彈性廣泛。

價格與購買便利性亦成為討論焦點。有網友指出，美國售價相對其他地區更具優勢，「比加拿大便宜許多」，使其成為高CP值商品之一；也有人提到Aldi等其他超市亦有類似產品，但風味與價格略有差異。

此外，產品版本差異也引起關注。有消費者提到夏季限定的「無外皮流心款」口感更為滑順，受到部分愛好者期待，甚至出現「吃過就回不去」的評價。供貨情況方面，多數留言認為該商品全年皆可購得，但仍有部分地區存在缺貨或季節性變化。