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華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

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網友分享自己以中式手法料理美國蔬菜的做法。抱子甘藍示意圖，非新聞事件圖。（取材自...
網友分享自己以中式手法料理美國蔬菜的做法。抱子甘藍示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Sebastian Coman Photography）

一名在美留學生「小樹TreeTree」於小紅書分享「美國蔬菜改造指南」，她將當地常見但不習慣的蔬菜，以中式料理方式重新詮釋，引發廣泛共鳴與討論。影片中介紹多種蔬菜的烹調方式，強調「用中國胃改造西方食材」，吸引超過千則留言互動。

小樹表示，自己剛到美國時，認為當地蔬菜種類有限，且多為不習慣的品項，例如沙拉用生菜等，難以符合中式飲食習慣。但經過一年多摸索後，逐漸找到幾款適合中式烹調的蔬菜，包括抱子甘藍（brussels sprouts）、芝麻菜（arugula）、蕪菁（turnip）以及洋薊（artichoke）等。

在料理方式上，小樹將抱子甘藍對半切後炒至微焦，再加入培根與蒜調味，形容口感接近高麗菜；芝麻菜則從常見的生食改為熟食，認為口感類似豌豆尖，可用於湯麵或清炒。至於蕪菁則分為葉與根部處理，根部可製成類似蘿蔔乾的小菜，葉子則經簡單處理後炒食，強調「清爽解膩」。洋薊則以水煮方式食用，口感綿密，適合作為零食。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友表示「中國人到哪都能做出家鄉味」、「留學生真的會變大廚」，也有人分享自身經驗，認為將西方蔬菜改為中式炒煮確實更符合亞洲人口味。

然而，對於蔬菜本身的評價則出現分歧。部分網友直言抱子甘藍與芝麻菜帶有苦味，「很難接受」，也有人質疑芝麻菜煮熟後口感是否變差；但另一派則認為苦味正是特色，甚至表示「烤過或清炒更香」。

此外，也有網友補充不同烹調方式，例如建議以烤箱烘烤抱子甘藍或蕪菁提升風味，或搭配橄欖油、黑醋等西式調味。另有留言指出，美國其實也能買到更多亞洲蔬菜，顯示飲食選擇與購買管道亦影響留學生飲食體驗。

留學生 小紅書 華人 料理食譜

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