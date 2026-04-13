聘請專業主廚 紐約這家醫院供應餐廳級營養美食

鮭魚排餐。示意圖。Image by cattalin from Pixabay

香氣四溢、口感鬆軟的橄欖油瑪芬，佐以鮮亮莎莎醬的鮭魚排，這些絕非住進醫院時所期待能享用的餐點。令人驚訝的是，位於曼哈頓的紐約大學 朗格尼健康中心（NYU Langone Health），院內供應餐廳級的餐食已成日常。

美食與美酒（Food & Wind）雜誌報導，這座全美最佳醫療系統之一已徹底打破醫療機構供應的餐點既難吃又營養不足的刻板印象，擁有餐飲專業的團隊，餐點品質出色，甚至有患者主動索取食譜 。

美國並未針對住院患者餐食訂定營養標準，且多項調查顯示，醫院餐點常以油炸食品、高脂及高鈉菜餚為主，無法滿足患者健康需求。過去十年間，紐約大學朗格尼醫療體系在重新設計餐食計畫的同時，致力實現營養與風味的理想平衡。

幕後主要功臣便是食品與營養服務資深總監迪爾沃斯（Dan Dilworth），他曾擔任主廚逾十年，在紐約市 知名餐廳任職過；他的專業經驗如今展現在醫院烹飪計畫的每處細節，其中橄欖油瑪芬的配方正是來自Maialino餐廳的招牌糕點。

迪爾沃斯指出，典型的醫院餐食主要靠冷凍預製食品，以極低的成本所設計；而在朗格尼健康中心，優先採用最高品質的食材與產品，並堅持從頭開始烹調。

走進朗格尼健康中心主院區的廚房，看不到一台油炸鍋；步入式冷藏室裡塞滿了新鮮蔬果，每樣都標示著到貨日期，以便在最佳鮮度時使用。廚師親自削皮切菜，每天製作餅乾麵糰，並確保所烹調的食物，能達到挑剔食客對任何餐點所期待的標準。他們甚至在YouTube上開設烹飪系列影片，由主廚兼營運總監赫爾德（Jeffrey Held）示範如何製作芒果蜜汁鮭魚和鮮蝦塔可沙拉等菜餚。

從食材到成品，新鮮度是這家醫療系統供應餐點的首要考量。一盤餐點可能需要一段時間才能送到病患手中，需經由推車穿梭於電梯與走廊間，因此廚房人員會盡一切努力來確保餐點品質。

同時所有餐點都必須符合每位住院患者特定且不斷變化的營養需求，醫師可為患者提出具體的飲食要求，如有益心臟健康、低鈉，或固定碳水化合物攝取量，以協助控制血糖水平。病患則可透過床邊數位裝置點餐，系統會根據醫師輸入的規範顯示可選擇的菜單。

迪爾沃斯表示，製作美味又能促進患者健康的餐點，是團隊合作的過程；營養師與廚師緊密合作，共同打造既符合患者飲食需求又風味十足的餐點。他們並非從現有食譜中剔除食材，而是從頭開始設計餐點以滿足飲食需求，協助支持安全且迅速的療癒與康復過程。