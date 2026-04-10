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平價是王道 早餐連鎖店IHOP跟進推超值菜單

編譯彭馨儀／即時報導
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IHOP推出超值套餐。美聯社
IHOP推出超值套餐。美聯社

餐飲業成本上漲，全國各地餐廳主打平價餐點，IHOP也跟上趨勢，推出超值套餐。

獨立報(The Independent)報導，全美最愛連鎖早餐將煎蛋捲系列改成「Stuffed 'N Stacked」，意思是「餡料滿滿，層層疊疊」，新增手撕豬肉煎蛋捲。IHOP總裁羅倫斯金(Lawrence Kim)表示，這是顧客一直以來的期待。

IHOP還推出超值菜單饗宴，培根生菜番茄三明治(BLT)搭配薯條或薯餅 ，只要6元。全國各地每天早上7點至晚上10點供應。

菜單升級還針對飲品，IHOP推出20年來首款自有品牌咖啡「IHOP Coffee Blend」。這款中焙咖啡採用100%永續種植的巴西阿拉比卡(Arabica)咖啡豆。冰咖啡系列也進行更新，現在提供香草、巧克力與焦糖牛奶(Dulce de Leche)等風味選擇。

羅倫斯金表示IHOP的超值菜單不但提供更便宜的選擇，希望吸引顧客在嘗試新品時也增加消費。

Restaurant Dive報導，羅倫斯金在3月的瑞銀(UBS)全球消費者和零售大會(Global Consumer and Retail Conference)上說，超值平台與連鎖店的創新菜單中「客單價提升計畫」相輔相成。他強調，IHOP超值菜單是要吸引客流，而不是取代高利潤菜品。一旦顧客上門，就會選擇優質菜品，例如早餐套餐與限時供​​應特餐(LTO)，以及南瓜香料和咖啡蛋糕(Pumpkin Spice and Coffee Cake)鬆餅。

IHOP因為升級菜單，2025年下半年顧客消費量略有增加，客源回流也提升了。平均客單價上漲150個基點，這是多年來首次在第3季實現客流量的成長，而且還延續到第4季。這些都有助IHOP現有門市增加銷售額。

羅倫斯金在瑞銀會議上宣布，今年下半年還會推出更多新菜單，同時有一道人氣菜可能會重回菜單上。

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