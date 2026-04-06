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「橄欖園」姐妹餐廳 超有料蟹餅被讚爆

編譯彭馨儀／即時報導
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蟹餅，示意圖。Image by Valeria Boltneva from Pe...
蟹餅，示意圖。Image by Valeria Boltneva from Pexels

橄欖園(Olive Garden)有不少姊妹餐廳，母公司達登公司(Darden Restaurants)也是，比長角牛排館(LongHorn Steakhouse)更厲害的是Eddie V's Prime Seafood，它的招牌蟹餅被讚爆，特大蟹餅更是一絕。

美食網站tastingtable.com針對6家供應頂級蟹餅的連鎖餐廳，進行深度調查報導，發現Eddie V's在15個州、30家分店的蟹餅，都是零負評，因為它選用的是新鮮炒過的馬里蘭蟹肉，裹一層薄薄的金黃麵包粉，再淋上香辣蝦夷蔥蛋黃醬。好評都說Eddie V's的蟹餅新鮮度和分量十足、適合分享。蟹肉風味超濃，沒有厚重麵包粉和麵粉，旅遊網站Tripadvisor更是狂推，「快去吃吧！」

美食網站Yelp評價Eddie V's蟹餅，幾乎都用風味獨特(outstanding)、美味絕倫(delicious)、口齒留香(truly stellar)最強的形容詞。一名來自德州斯普林(Spring)的網友說，「這絕對是我吃過最好吃的蟹餅。」另一人說，蟹餅滿滿都是蟹肉，沒用什麼粉。臉書(Facebook)也是一堆按讚Eddie V's蟹餅，還有蟹餅粉絲分享他吃過的一天，「滿足顧客、滿足世界各地的蟹餅真的是一絕。」

Eddie V's由Guy Villavaso和Larry Foles於2002年在德州奧斯汀創立，僅僅9年後就被達登公司以5900萬元的價格收購，連同旗下的Wildfish品牌一起被收購。Eddie V's在美國連鎖餐廳中，以精緻的牛排館和海鮮餐廳占據獨特的小眾市場。因此，這裡的特大蟹餅，早就把其他餐廳常見的類漢堡排、用一堆粉做的蟹餅比下去了。

Eddie V's的海鮮每日空運，保證包括螃蟹在內所有海鮮傳奇新鮮。蟹餅尤其出色，雖然它被列為開胃菜，但很多人都說好吃到不想分著吃。由於分量十足，您可以將其作為主菜點餐，搭配其他相配的海鮮和小菜，例如蟹肉蘑菇蔥炒飯。若想盡享蟹肉盛宴，您可以點購蟹肉拼盤和各種蟹肉小點心來搭配蟹餅。特別推薦海鮮塔(Shellfish Tower)，你可以一次吃到特大螃蟹、緬因龍蝦、蝦子和生蠔，或者也可以點烤特大白蝦配特大蟹肉。服務生還可以從連鎖餐廳豐富的藏酒和個性雞尾酒挑選搭配的餐酒飲品。

德州 牛排

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