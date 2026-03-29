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手邊沒高湯 用這飲料燉牛肉風味更濃郁、色澤更深沉

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製作燉牛肉時，不妨以啤酒取代牛肉高湯，燉出來的牛肉風味更濃、色澤更深沉。燉牛肉示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@ThermoPro）
製作燉牛肉時，不妨以啤酒取代牛肉高湯，燉出來的牛肉風味更濃、色澤更深沉。燉牛肉示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@ThermoPro）

烹製燉牛肉（pot roast）這道經典的美式菜餚時除了要考慮使用的牛肉部位，燉煮的液體也需要考量，因為湯汁也是風味的來源。很多人會用牛肉高湯，但Daily Meal報導，下次燉牛肉時不妨改用啤酒，能為這道慢燉菜餚增添更濃郁的風味、啤酒花香氣和深褐的色澤。

最適合搭配燉牛肉的啤酒是酒精濃度高的司陶特啤酒、波特啤酒和其他的深色啤酒，因為它們天然的堅果和像咖啡的味道能被釋放並和牛肉味互補，啤酒的酸度還能中和牛肉的油脂，賦予燉牛肉更濃厚的泥土香氣和層次感，煮出來的湯汁呈琥珀色，色澤深沉，風味濃郁。

用啤酒取代牛肉高湯的好處是無須改變任何燉製的步驟或方法；把牛肉和蔬菜煎過後將啤酒倒入鍋內，再燉到牛肉軟嫩即可，若想加點食材和啤酒的堅果味互補，可以放入月桂葉或蘑菇。

若選用的啤酒帶點苦味，可以加點黑糖來平衡味道，也可以在開始燉煮前加入炒到焦香的洋蔥，讓湯汁更有甜味，加入紅蘿蔔隨著湯汁燉煮到軟爛也能有同樣效果。

如果覺得啤酒的麥芽味或澀味太重，不想完全以啤酒取代牛肉高湯的話，可以先用牛肉高湯再加入啤酒，這樣最終的燉牛肉湯汁就會同時有肉湯的香味和啤酒的麥芽味，味道醇厚又不會過苦，可以在牛肉要上桌前淋一點在肉上。

啤酒是燉菜的絕佳搭檔，但不同肉類有各自適合搭配的啤酒，深色啤酒適合羊肉和牛肉，顏色淺的酒適合雞肉，有柑橘味的水果啤酒和海鮮及燉魚是絕配。

牛肉

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