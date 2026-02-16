加州這旅館的粉紅蛋糕 67年來始終未被遺忘

示意圖。Image by Jill Wellington from Pixabay

加州 的麥當娜旅館（Madonna Inn）因販售的粉紅色香檳蛋糕（Pink Champagne Cake）而聲名遠播，這個彷彿藝術品的蛋糕已成為經典且歷久不衰，許多粉絲從加州各地專程到旅館購買，也讓旅館幾十年來遠近馳名，還曾有歌手曾贈演唱會門票給飯店人員，只為讓他們親自將蛋糕送到後台梳化間讓她能大快朵頤。

Food Republic報導，位於聖路易斯奧比斯保（San Luis Obispo）的麥當娜旅館建於1958年，設計極盡奢華，看起來就像1960年代的迪士尼 樂園裡的設施，大量的霓虹粉色裝飾，舉目所見金光閃閃，外面亮粉色的招牌旁邊有根有著四顆電燈的老式淡粉色路燈，從加州知名的101號美國國道上清晰可見。

旅館有110間裝飾浮誇的主題客房、如夢似幻的仙境般外觀，還有粉紅色的牛排 館，餐廳中間還有一顆綴滿小天使的金色聖誕樹，不過這些都不是讓旅館知名的原因，而是因為那個外面有蓬鬆鮮奶油、緞帶形狀的粉色白巧克力和粉色巧克力刨花，看起來像是為了一個奢華的小朋友準備的生日蛋糕的粉紅色香檳蛋糕。

這款蛋糕裡沒有真的香檳，整體就像個藝術品；蛋糕體由白色蛋糕、巴伐利亞蛋糕和打發鮮奶油堆疊而成，外層再塗抹一層鮮奶油並撒有粉色巧克力刨花，就像一片片黏在鮮奶油上的粉紅花瓣，頂部以點狀巴伐利亞奶油點綴，還有彎曲的染上粉色的白巧克力，就像禮物上精緻的緞帶，整顆蛋糕都撒有糖粉。

網路上對蛋糕有許多討論，不少網友說蛋糕清爽美味的口感讓他們魂牽夢縈，很多人特地從加州各處專程到飯店只為了購買粉色香檳蛋糕，不過整顆蛋糕需要至少兩天前預訂，單片蛋糕則不用。

鄉村歌手瑪絲葛蕾芙（Kacey Musgraves）2022年時曾贈送飯店員工她在洛杉磯的演唱會門票，只為了讓他們開四小時的車，親送兩顆粉紅香檳蛋糕到演唱會後台給她，這位粉紅香檳蛋糕的超級粉絲還讓蛋糕入歌，她在Dinner with Friends一曲中唱「我最愛的粉紅香檳蛋糕有著層層蛋糕和鮮奶油」。

粉紅香檳蛋糕除了用精美外觀抓住粉絲的心，也用美味抓住他們的胃，他們盛讚蛋糕甜度適中、口味清爽，融合各種舒適的口感，還有人說是自己吃過最濕潤綿密的蛋糕。一名網友在Yelp上說，粉紅香檳蛋糕柔軟香甜，味道完美平衡，吃起來就是幸福的味道。