好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」

網友分享好市多牛肉料理方式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project ）

小紅書網友「胖琦琦的日常」近日分享一款只需10分鐘就能完成的「鹽蔥牛肉」食譜，主角是好市多 (Costco )熱銷的牛肋條（Boneless Simmering Short Ribs）。這道料理以簡單調味取勝，不需繁瑣醃料，就能在短時間內完成一份香氣十足的牛肉主食，被網友封為「留學生廚房最強速成菜」。

她在貼文中詳述作法：首先將牛肋條逆紋切片，鍋內噴少許油後平鋪牛肉片。準備大量蔥花與幾片蒜放入攪蒜機稍微切碎，千萬別打成泥。接著在蔥蒜中加入鹽、黑胡椒、熟芝麻與香油，拌勻成「鹽蔥醬」。將醬料均勻塗抹在牛肉上腌2至3分鐘，接著開火煎熟，正面煎約3分鐘、反面1分鐘即可。最後搭配白飯、煎蛋或溫泉蛋，一道快速又下飯的鹽蔥牛肉便完成。若喜歡重口味，也可在出鍋時淋上松鮮鮮或牛角燒烤汁提升香氣。

貼文一出即引發熱烈討論，短短幾日吸引上百則留言。網友「toothfairy」詢問牛肉種類，作者回覆：「Costco的Boneless Simmering Short Ribs，一條一條的，我們都叫牛肋條。」對於擔心出水問題，她也建議：「牛肉不要水洗，用廚房紙擦乾，只要夠新鮮就不會出水。」

有網友笑稱「要切片竟敢說最簡單」，胖琦琦則回覆：「厚切也行，當牛排 吃也好吃。」她同時提醒切牛肉時要逆紋橫切，這樣能切斷粗纖維、口感更嫩。對於料理小技巧，她強調「手動攪蒜機拉幾下就好，不要攪太碎」，保留蔥蒜顆粒才能鎖住香氣。

留言區也出現不少創意改良建議。有網友表示可將蔥蒜醬加熱油與少許醬油、糖調味後淋在牛肉上會更香；也有人提到這款醬「萬用」——白切雞、水煮牛肉、煎牛排都能搭配。甚至有人笑說：「最後全打成汁，一口悶，完美增肌餐。」

許多加拿大與美國地區的網友紛紛實作後留言「真的超香」、「白飯多吃兩碗」、「小孩也搶著吃」，更有人大讚：「這比外賣牛排還嫩！」