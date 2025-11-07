好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」

我的頻道

世界新聞網／輯
網友分享好市多牛肉料理方式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project ）
網友分享好市多牛肉料理方式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project ）

小紅書網友「胖琦琦的日常」近日分享一款只需10分鐘就能完成的「鹽蔥牛肉」食譜，主角是好市多(Costco)熱銷的牛肋條（Boneless Simmering Short Ribs）。這道料理以簡單調味取勝，不需繁瑣醃料，就能在短時間內完成一份香氣十足的牛肉主食，被網友封為「留學生廚房最強速成菜」。

她在貼文中詳述作法：首先將牛肋條逆紋切片，鍋內噴少許油後平鋪牛肉片。準備大量蔥花與幾片蒜放入攪蒜機稍微切碎，千萬別打成泥。接著在蔥蒜中加入鹽、黑胡椒、熟芝麻與香油，拌勻成「鹽蔥醬」。將醬料均勻塗抹在牛肉上腌2至3分鐘，接著開火煎熟，正面煎約3分鐘、反面1分鐘即可。最後搭配白飯、煎蛋或溫泉蛋，一道快速又下飯的鹽蔥牛肉便完成。若喜歡重口味，也可在出鍋時淋上松鮮鮮或牛角燒烤汁提升香氣。

貼文一出即引發熱烈討論，短短幾日吸引上百則留言。網友「toothfairy」詢問牛肉種類，作者回覆：「Costco的Boneless Simmering Short Ribs，一條一條的，我們都叫牛肋條。」對於擔心出水問題，她也建議：「牛肉不要水洗，用廚房紙擦乾，只要夠新鮮就不會出水。」

有網友笑稱「要切片竟敢說最簡單」，胖琦琦則回覆：「厚切也行，當牛排吃也好吃。」她同時提醒切牛肉時要逆紋橫切，這樣能切斷粗纖維、口感更嫩。對於料理小技巧，她強調「手動攪蒜機拉幾下就好，不要攪太碎」，保留蔥蒜顆粒才能鎖住香氣。

留言區也出現不少創意改良建議。有網友表示可將蔥蒜醬加熱油與少許醬油、糖調味後淋在牛肉上會更香；也有人提到這款醬「萬用」——白切雞、水煮牛肉、煎牛排都能搭配。甚至有人笑說：「最後全打成汁，一口悶，完美增肌餐。」

許多加拿大與美國地區的網友紛紛實作後留言「真的超香」、「白飯多吃兩碗」、「小孩也搶著吃」，更有人大讚：「這比外賣牛排還嫩！」

白蛋和棕蛋幾乎沒有差別，唯一真正的差別在於母雞的品種。示意圖（路透）

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

2025-11-04 15:05
好市多今年早早推出黑色星期五促銷優惠。(美聯社)

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

2025-11-07 09:08
居家整理專家建議使用「倒放法」來整理衣櫃，將所有衣架反掛起來，每次穿過衣服後再把它正掛回去。示意圖。(取材自Unsplash @Adrienne Leonard)

斷捨離總是難以抉擇 專家教一招：無懸念 就丟它們

2025-11-02 23:30
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

2025-11-05 10:26
網友熱議好市多銷售的竹製蒸籠優缺點。好市多示意圖。(路透)

華人見好市多竹蒸籠價格眼睛亮了 過來人示警有雷點

2025-10-31 19:42
專屬長者優惠讓每趟旅程都能省下數百甚至上千美元。示意圖（美聯社）

退休也能玩很省…18個長者專屬「旅遊折扣」一次看

2025-11-03 14:46

