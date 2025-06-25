營養學家說明 為何西瓜好處多多

示意圖。（取自123RF）

夏天到了，同時也到了吃美國人最愛的水果的時候，那就是西瓜 ；西瓜鮮豔的色彩、清爽多汁的口感和飽含水分的切片而聞名。

但西瓜可遠不止於是個適合夏季解暑的美味水果；有著超過90%的含水量，西瓜不僅補水效果極佳，還富含電解質，有助於民眾在清晨運動或午後玩耍後恢復體力；而且，西瓜營養豐富，甚至還可以作為減肥人士的健康零食。

西瓜健康嗎？

西瓜有許多健康益處，包括保護關節發炎、改善消化系統，以及有著遠高於其他水果的茄紅素(lycopene)；茄紅素是一種重要的抗氧化劑，與降低癌症 和心臟病 風險有關；西瓜同時也富含可以保護人體免受自由基等有害分子侵害的胡蘿蔔素(beta carotene)。

亞利桑納州立大學(Arizona State University)公衛醫學院(College of Health Solutions)副院長兼教授傑克森(Carol Johnston)曾告訴「今日美國」(USA Today)，說西瓜還「富含纖維、維生素、礦物質和有益健康的植物化學物質」；植物化學物質可以增強人體免疫系統，並有助於防止DNA損傷。

西瓜能幫助減肥嗎？

西瓜的另一個健康益處是熱量低但又能讓人有飽足感，這點讓西瓜成為許多人在減肥時會選擇的食物。「妙佑診所飲食法」(Mayo Clinic Diet)首席註冊營養師施密特(Tara Schmidt)解釋，西瓜是一種體重管理工具，因為它「富含水分、高纖維，而且熱量低」，而水分和纖維則是帶來飽足感的兩個主要成分。

西瓜含糖量高嗎？

雖然傑克森說，西瓜「滿足了甜食愛好者的需求」，但其實它的含糖量比許多其他受歡迎的水果都要低；芒果、葡萄、櫻桃和梨子等水果，每份的糖含量都高於西瓜；不過，有鑒於西瓜每片的含糖量仍有約17克，所以最好還是不要一次吃太多。

每天吃西瓜健康嗎？

水果最好還是不要吃太多；美國癌症研究所(American Institute for Cancer Research)註冊營養師兼營養顧問柯林斯(Karen Collins)建議，將西瓜與其他食物搭配食用；「若只靠吃西瓜來填飽肚子，就會沒有肚子吃其他能提供整體健康所需營養的食物了，」柯林斯指出，「但西瓜是塑造飲食習慣和保持健康體重的絕佳夥伴。」