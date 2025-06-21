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心臟科醫師揭露：吃黑巧克力有助於降血壓

編譯潘勛／即時報導
研究指定期吃黑巧克力有健康好處；示意圖。（路透）
研究指定期吃黑巧克力有健康好處；示意圖。（路透）

「歐洲預防心臟病學期刊」(European Journal of Preventive Cardiology)發表研究指出，定期吃黑巧克力有助於降低血壓，對血壓數值已升高或者很高的人更是如此。

新聞周刊(Newsweek)報導，研究團隊分析145項隨機控制實驗取得的數據，發現攝食黃烷-3-醇類(flavan-3-ols)這種在茶、蘋果、可可亞及黑巧克力天然找到的化合物，可以讓血壓大為降低，有時讓血壓下降的效果堪比某些藥物的藥效。只是還不能當成處方藥物或醫療器材的代替品。

論文主撰人、薩里大學(University of Surrey)教授海斯(Christian Heiss)表示，黃烷-3-醇類經證實可以強化血管功能，降低血壓，黑巧克力是這種化合物的來源，但食用時要留心，把它當成健康飲食的一部分但不能完全取代，這一點很重要。

海斯指出，很多商店裡可買到的巧克力，糖、脂肪及熱量也都很多，過量食用會抵消可能帶來的好處。此外，黃烷-3-醇類可以差異很大，而且在包裝上也鮮少提及。

對血壓升高的人，海斯建議吃少量可可含量高、至少七成的黑巧克力，甚至更好的是吃可可粉，納入健康飲食。他表示每天吃一份約20到30克，也就是幾塊巧克力，數量就很理想；不然就用兩到三茶匙的未鹼化可可亞粉摻進牛奶，就可以取代一杯拿鐵咖啡。

海斯表示，值得一提的是研究裡觀察到的健康效益，正常時與持續、長期攝食有關，而非幾次大啖黑巧克力；要與醫生合作，記得在家中量血壓，才能最好觀察到效益。

疾病防治中心(CDC)指出，美國近半數成人有高血壓，是心臟病及中風的高風險因素；雖說黑巧克力或許有些助益，但肯定不是快速矯正之方。

海斯指出，把少量的茶、蘋果、黑巧克力或可可粉，加入每日均衡飲食當中，可以增加黃烷-3-醇類的攝取量，有其好處。

所以下次你沖杯茶，拿一塊黑巧克來吃，很可以當成「愛心」的方法。

心臟病 中風 疾病防治中心

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