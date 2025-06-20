表皮酥脆內裡粉糯 在家做法式蒜香烤南瓜「吃一口就驚艷」

南瓜是相當健康的食材，富含非常多種營養素。（取材自pexels.com@ Kaboompics.com）

從營養角度來看，南瓜富含膳食纖維與天然甜味，配上橄欖油與蒜香調味，是兼顧健康與味蕾的優質選擇。有網友近日在小紅書 分享「法式蒜香烤南瓜」食譜，被一票人譽為「一口驚艷」的低卡料理，作者「精靈小姨的日常」分享做法簡單又香氣撲鼻，影片中南瓜表皮烤得金黃酥脆、內部綿密粉糯，吸引大量網友跟風試作、留言討論，成為居家烹飪圈的新寵。

根據「精靈小姨的日常」影片內容指出，主要材料包括南瓜0.5公斤、蒜末1勺、黑胡椒少許、鹽少許、橄欖油1勺與玉米澱粉1勺。作法為：將南瓜去瓢切塊，蒜末先加水去苦味，再與其餘調味料一同加入南瓜抓拌均勻，鋪平於烤盤，送入預熱180度的烤箱中烤40分鐘，即可完成一道香氣四溢的健康料理。

隨著食譜引起討論，引發不少網友對烘烤時間與設備差異的討論。有網友指出按照「烤箱180度40分鐘」操作時，若使用的是空氣炸鍋，容易導致成品口感過硬或蒜香變苦。作者也在留言中多次回應：「烤箱和空炸鍋功率不同，空炸建議180度烤20-25分鐘，中途記得翻面」，並提醒粉絲注意蒜末大小與擺放方式，以免烤焦發苦。

留言區出現不少實作心得與改良建議，有網友加入蛋液、歐芹或鹹蛋黃作變化，甚至有人詢問是否能使用花生油、黃油或無澱粉版本。作者則指出可依喜好替換油脂，「加澱粉會讓表皮更酥脆，無澱粉版則偏軟」，並建議現做現吃風味最佳。

評論區中不乏表示驚艷與支持的留言，有人大讚「這個南瓜看起來超誘人！」、「外脆內糯太絕了」、「跟著做了真的好吃」，可見該料理在視覺與風味上的吸引力。

▼觀看影片可點選「法式蒜香烤南瓜@小紅書」