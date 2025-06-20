我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

紐約法拉盛7青少年群毆華裔少女 被控謀殺未遂等重罪

表皮酥脆內裡粉糯 在家做法式蒜香烤南瓜「吃一口就驚艷」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
南瓜是相當健康的食材，富含非常多種營養素。（取材自pexels.com@ Kaboompics.com）
南瓜是相當健康的食材，富含非常多種營養素。（取材自pexels.com@ Kaboompics.com）

從營養角度來看，南瓜富含膳食纖維與天然甜味，配上橄欖油與蒜香調味，是兼顧健康與味蕾的優質選擇。有網友近日在小紅書分享「法式蒜香烤南瓜」食譜，被一票人譽為「一口驚艷」的低卡料理，作者「精靈小姨的日常」分享做法簡單又香氣撲鼻，影片中南瓜表皮烤得金黃酥脆、內部綿密粉糯，吸引大量網友跟風試作、留言討論，成為居家烹飪圈的新寵。

根據「精靈小姨的日常」影片內容指出，主要材料包括南瓜0.5公斤、蒜末1勺、黑胡椒少許、鹽少許、橄欖油1勺與玉米澱粉1勺。作法為：將南瓜去瓢切塊，蒜末先加水去苦味，再與其餘調味料一同加入南瓜抓拌均勻，鋪平於烤盤，送入預熱180度的烤箱中烤40分鐘，即可完成一道香氣四溢的健康料理。

隨著食譜引起討論，引發不少網友對烘烤時間與設備差異的討論。有網友指出按照「烤箱180度40分鐘」操作時，若使用的是空氣炸鍋，容易導致成品口感過硬或蒜香變苦。作者也在留言中多次回應：「烤箱和空炸鍋功率不同，空炸建議180度烤20-25分鐘，中途記得翻面」，並提醒粉絲注意蒜末大小與擺放方式，以免烤焦發苦。

留言區出現不少實作心得與改良建議，有網友加入蛋液、歐芹或鹹蛋黃作變化，甚至有人詢問是否能使用花生油、黃油或無澱粉版本。作者則指出可依喜好替換油脂，「加澱粉會讓表皮更酥脆，無澱粉版則偏軟」，並建議現做現吃風味最佳。

評論區中不乏表示驚艷與支持的留言，有人大讚「這個南瓜看起來超誘人！」、「外脆內糯太絕了」、「跟著做了真的好吃」，可見該料理在視覺與風味上的吸引力。

▼觀看影片可點選「法式蒜香烤南瓜@小紅書

網友分享「法式蒜香烤南瓜」食譜。(取自小紅書@精靈小姨的日常)
網友分享「法式蒜香烤南瓜」食譜。(取自小紅書@精靈小姨的日常)

小紅書 料理食譜

上一則

羅浮宮員工抗議「過勞」無預警關閉

延伸閱讀

好市多無限回購網點名「剝皮大蒜」吃半年 還有隱藏版等挖寶

好市多無限回購網點名「剝皮大蒜」吃半年 還有隱藏版等挖寶
5分鐘不開火早餐食譜 酪梨蛋沙拉配生菜拌勻就開吃

5分鐘不開火早餐食譜 酪梨蛋沙拉配生菜拌勻就開吃

煎烤香腸老是焦掉難吃？烹調前多做一件事煮出完美風味

煎烤香腸老是焦掉難吃？烹調前多做一件事煮出完美風味
想念家鄉菜時 「Lucky Chow」台裔主持人張淡堯上好市多必買3食材

想念家鄉菜時 「Lucky Chow」台裔主持人張淡堯上好市多必買3食材

熱門新聞

好市多黑鑽卡（Executive）會員將可提前一小時入場購物，普通金星（Gold Star）會員無法享受這項福利。（美聯社）

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

2025-06-17 13:45
溫蒂漢堡。(路透)

40年來歷經多次挫敗 溫蒂漢堡早餐終於站穩市場

2025-06-14 13:10
床墊示意圖。（取自123RF）

家中這6項每天在用的物品 或許早幾年就該扔了

2025-06-13 18:35
有不少組織推出一些計畫，為領取社安金者提供免費或低價的食品、交通與娛樂服務。(Unsplash@Philippe Leone)

開始領社安金後 別忘了還有這7項福利

2025-06-15 17:41
好市多的農產品具高性價比，但存在品質不穩定和保鮮期短的情況。(歐新社)

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

2025-06-11 15:03
一名加州華人回顧在美國長達14年的生活經歷，引發廣大共鳴。加州示意圖，非新聞事件圖。(路透)

在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶

2025-06-14 20:35

超人氣

更多 >
演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」
4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？

退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？
豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」

豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」