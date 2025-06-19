避免牛排煎出「灰帶」大廚：最好改變烹飪方法

牛排示意圖。（取自123RF）

煎或烤牛排 說易不易，說難不難，如何弄出一塊熟得恰到好處的牛排從來不是一件易事。即使是專業廚師，出現難以預料的狀況都很常見。除了烤焦之外，最糟糕的莫過於一種叫做「灰帶」的現象。

試想像一下，花了幾個小時準備，然後煞費苦心地照顧著，目的是力求達到完美的焦灼狀態。當確信牛排是 5 成熟時，但切開它時看到的不是鮮嫩、粉紅色的肉，而是中心被一團難看的、暗灰色的肉包圍著，這就是專業廚師所說的「友帶」或「灰邊」(gray bands)。

它嘗起來粗靭得像皮革，還破壞了原本美味的外觀，想起來也覺恐怖？這些「灰帶」到底是什麼來的呢？其實是熟過了頭的現象。

在牛排烹調過程裡，熱量會從外部傳導到肉中心。每一位廚師的目標，都是平衡溫度和時間，使外部 (受熱最強烈的地方) 焦糖化，而內部中心是恰到好處的熟度。然而，當這種微妙的平衡被打破，牛排加熱過熱或烹飪時間過長，肉自然就會煎或烤過頭。

首先要知道，煎、烤牛排的過程是最外層會變黑，然後內裡的肉會逐漸變灰變乾，都一定熟度時，牛排會有不同程度的外焦內嫩，這就是所謂「3 成熟」、「5 成熟」、「全熟」之分了。

當牛排全熟時整塊肉就會呈現灰色，當內裡出現「灰帶」，說明了有部分是「全熟」甚至熟過了頭。注意是部分而非全部，所以這就能理解是「半生半熟」，對世界各地的廚師來說，灰帶為何如此可怕。

要避免出現這種情況，不妨試試改變高溫烹調的慣常方法，這就是調低火力，又或盡快煎、烤。

做法首先是將牛排放入烤箱中慢慢煎製，直到核心溫度達到想要的熟度，然後用平底鍋或烤架快速煎或烤一下，讓牛排表面形成一層脆皮，這樣牛排就烤好了。由於牛排不會長時間暴露在高溫下，可以降低出現灰帶的機率。

另一個方法就是「真空低慢煮法」，它的烹調溫度非常低 (120 到 185 華氏度)，即使經過最後的煎烤步驟，牛肉仍然會鮮嫩可口。

此外有幾個要點需要留意︰

首先是確保牛排完全解凍，冷凍直接下鍋難以煎熟，影響口感。

其次是當打開包裝如有血水的話，不要清洗，否則就會流失更多肉汁。

第三是煎鍋溫度不夠熱，就不要把牛排放進去，否則是浪費食物。

第四是過早放鹽會令肉質變老，過早加胡椒會令牛排容易焦掉。

第五是若將牛排翻來翻去，很容易會令肉質乾澀。

最後是當煎完牛排後切勿馬上切開。牛肉裡面有70-75%是水份，遇熱時牛排中的小分子就會緊縮，把分子裡面原本的水份都擠到肉中心，此時切開大部分肉汁就會流失。