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用刀去除鮭魚皮太費事 改用這招很輕鬆

編譯尤寶琪／即時報導
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鮭魚。(Photo by Caroline Attwood on Unsplash)
鮭魚。(Photo by Caroline Attwood on Unsplash)

鮭魚，是一種在世界各地，無論是在專業餐廳中還是自家的廚房裡，都大受歡迎的食材，但在烹飪和實用鮭魚時，有個地方該怎麼處理，該怎麼吃，往往引起兩極化的反應，那就是：魚皮。

有人認為，鮭魚皮能提升風味，增加口感，丟掉它是一大錯誤；但另有一些人卻是對魚皮極度反感，寧願將之捨棄；還有人則是熱愛鮭魚皮，甚至會把魚皮做成香脆可口的鮭魚皮培根。

如果你是喜歡去魚皮的那一派，那也很簡單，只要用開水燙一下即可。

因為用刀來去除鮭魚皮，是件不簡單的事，如果你不是個經驗豐富的廚師，甚至有可能會傷到自己。所以，在烹飪前先將煮沸的水倒在鮭魚片上來去皮，會是一種更簡單、更安全的方法，只需小心不要燙到自己就好。

建議，可以將鮭魚皮朝上，放在水槽上方或烤盤金屬架上，好承接著往下流的熱氣；接著，將沸水淋到鮭魚片上，等待30秒到1分鐘後，用力拉動魚皮的邊緣，就能輕鬆讓魚皮無縫分離。

等魚煮熟後再動手去除鮭魚皮

沸水的熱量會使鮭魚皮鬆動，使它更容易剝離；這也是為什麼在移除壁紙時，先用熱水淋的原因；因為熱水可以軟化並鬆動壁紙與牆壁的黏合力，使壁紙更容易剝離。

同樣的道理，當鮭魚加熱煮熟後，鮭魚皮就會變得更容易脫落了。

不管你是喜歡烤鮭魚還是煮鮭魚，只要把魚加熱了，就能讓你輕鬆移除魚皮。一但魚煮到你喜歡的程度後，就可以將魚片翻面，用手指、夾子或叉子來幫忙剝去魚皮。

不過，如果你打算把生鮭魚切成好咬的方塊狀，用來做鮭魚酪梨波奇碗，那麼用沸水去除魚皮就是最好的方法。

鮭魚 酪梨

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