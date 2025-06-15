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好市多熟食區馬鈴薯沙拉 美食作家：整個夏天都用得到

編譯周靜芝/即時報導
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好市多的熟食區受歡迎，美食作家梅根·史普朗推薦馬鈴薯沙拉。(歐新社)
好市多的熟食區受歡迎，美食作家梅根·史普朗推薦馬鈴薯沙拉。(歐新社)

夏日周末與親友小聚，倉儲式賣場好市多Costco）是許多人喜愛採購的地方之一；這裡有戶外燒烤和野餐所需的一切商品，且價格實惠。

美食作家梅根·史普朗（Meghan Splawn）表示，好市多自有品牌科克蘭的牛肉熱狗與安格斯牛肉漢堡是她家中常備的兩款經典商品；隨著夏天的到來，她還會囤一些鋁箔紙和紙盤。而在招待朋友或長周末之前，她喜歡去好市多的熟食區，尋找一些現成的菜餚，雞尾酒蝦與起司通心粉都很受歡迎。

史普朗說，在國殤日長周末前，她在熟食區看到好市多新推出的加料馬鈴薯沙拉（Loaded Potato Salad），她很高興地買了一些回家嘗嘗，因為她知道周末會有朋友來家裡做客。以下是她分享選購這款好市多夏季新熟食的原因。

好市多馬鈴薯沙拉為何值得推薦

史普朗指出，好市多的馬鈴薯沙拉由褐皮馬鈴薯（russet）與美國紅皮馬鈴薯（red potatoes）混合製成，以沙拉醬與酸奶油調味，並撒上切碎的切達起司與培根。標籤上的成分還有蔥，但量非常少，幾乎不會被注意到。

這款即食馬鈴薯沙拉在熟食區以2.5磅裝出售，每磅售價3.99元，每盒約10元。買上一盒搭配其他配菜，即可輕鬆滿足10至12人。

史普朗說，這款馬鈴薯沙拉口感濃郁滑順，培根為其增添了煙燻風味；雖然直接吃便已十分美味，但也可稍微加熱（微波爐加熱1至2分鐘），便是一道暖呼呼的馬鈴薯配菜。將其盛入精美的碗中，撒上些蔥花，可輕鬆當做是自製料理。

據社群平台Reddit的報導，這款加料馬鈴薯沙拉已在全球好市多門市推出，史普朗說，目前尚不清楚這款季節性熟食會銷售多久，最好把握機會、不要錯過了。

好市多 梅根 Costco

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