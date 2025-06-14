40年來歷經多次挫敗 溫蒂漢堡早餐終於站穩市場

溫蒂漢堡。(路透)

過去，人們甚至無法想像在速食店吃早餐；如今，早餐的型態已逐漸轉向快速、便捷，而速食店也樂於滿足顧客的需求。但對一家知名連鎖餐廳來說，轉型提供早餐的歷程卻非想像中順利，在過去40年中，溫蒂漢堡 （Wendy's）多次嘗試推出早餐，但均以失敗告終，或許是運氣不佳，其早餐菜單也留下漫長而複雜的歷史。

美食網站Tasting Table報導，溫蒂漢堡於1985年7月1日首次推出早餐服務，原本預期會獲得巨大成功，最後卻徹底失敗。儘管溫蒂投入了數百萬元，在推出後九個月內，大部分門市便停止這項服務。這次失敗的原因指向歐姆蛋，所有都是現點現做，導致服務速度過慢，讓顧客等待過久。事實證明，高品質餐點與速食服務並不搭；值得稱讚的是，溫蒂選擇取消早餐菜單，而非為了效率而降低產品品質。這次經驗對該公司而言是一次寶貴的教訓，他們誓言下次會更好；遺憾的是，他們並未做到。

未汲取錯誤教訓

在首次早餐菜單失利後，溫蒂漢堡整整二十年都拒絕在早餐時段再做嘗試。因此，當備受期待的早餐菜單終於在2007年回歸時，人們都熱切期望；不過，這次推出的規模較小，僅有500家（總店數超過6000家）門市推出新菜單。2009年底，早餐再次被撤下，這次，問題出在產品品質上，菜單上的商品未能達到顧客的期望。溫蒂漢堡再次進入「研究階段」，承諾將以更好的選擇回歸。

到了2011年，該連鎖店再次樂觀地嘗試推出早餐；這次，他們試圖透過推廣高品質食材（如新鮮的雞蛋 與現做的培根）來與競爭對手區隔。早餐的價格也很實惠，一切看起來都進展順利…但第三次嘗試仍然沒有成功。2013年，溫蒂再次悄然地退出了早餐市場，失敗的原因被委婉地歸結為餐點表現不穩定以及希望重新專注於其他產品。這次挫敗後，溫蒂花了七年時間來彌合傷口。

2020年的意外契機

當溫蒂在2020年初終於帶著早餐菜單回歸時，新冠疫情 的爆發並不在它的計畫之中。菜單於3月2日推出，到月底，全球已全面封鎖；但令人意外的是，此一轉折反而對溫蒂有利。

早餐4.0的核心要素是「得來速」，這是早晨第一個提供早餐的地方，比門市開始營業的時間早了近三小時。隨著疫情的蔓延，迫使所有餐廳優先考慮顧客的方便性，當大家手忙腳亂時，溫蒂漢堡已建立了良好的營運節奏，從容地準備好了早餐。

人們面臨日常作息的巨大變化，也讓他們更願意嘗試新事物。這曾是溫蒂的痛點，該連鎖店始終無法讓人們打破固有的早餐習慣；然而，疫情在短短數月內就實現了溫蒂多年來努力追求的目標。

截至2025年6月，溫蒂的早餐菜單依然表現亮眼。它提供了搭配不同種類麵包的經典早餐三明治，其中包括招牌漢堡Baconator、早餐捲餅，甚至還有法式吐司；不得不說句公道話，溫蒂的早餐三明治樣樣到位。