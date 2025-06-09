抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶含有咖啡因，因此適合於清晨飲用，但若是想在晚上享用一杯放鬆飲品，則可能不是最佳選擇。（圖／123RF）

如今正值抹茶風靡全球的時期，從抹茶霜淇淋、抹茶檸檬水，到抹茶汽水、抹茶麵條，幾乎無所不在。不過在日本 ，這種細緻研磨的綠茶粉傳統上是以熱飲的形式享用。製作抹茶的方式，是先將茶粉與少量熱水攪拌至順滑，再加入更多熱水沖泡成一杯香氣濃郁的熱茶。

在美國，抹茶則以營養豐富且含有咖啡因的天然飲品形象廣受喜愛。對於尋求比咖啡更清新、草本氣息更濃，又希望避免焦躁感的人來說，是一個絕佳選擇。事實上，研究顯示抹茶有多種健康益處，包括幫助減壓、促進腦部健康以及延緩老化跡象。由於其咖啡因含量低於咖啡，對於偏好低咖啡因飲品的人而言，也是一項理想的選擇。

根據Real Simple報導，抹茶含有咖啡因，因此適合於清晨飲用，但若是想在晚上享用一杯放鬆飲品，則可能不是最佳選擇。

抹茶的咖啡因含量是多少？

The Republic of Tea的首席傳播官Kristina Tucker表示，「抹茶每杯的咖啡因含量會依沖泡方式而異。傳統的儀式用抹茶，每份約含30至60毫克咖啡因。」

此外，不同種類的抹茶也會影響咖啡因的含量。Tucker 補充，「抹茶的咖啡因含量取決於多種因素，其中茶的種類是關鍵之一。儀式用抹茶通常使用較年輕、經遮蔭栽培的茶葉，這些葉子天然含有較高咖啡因，相較之下，料理用抹茶的含量可能較低，但具體仍視茶葉而定。」

抹茶比一般綠茶含更多咖啡因嗎？

抹茶是將整片綠茶葉磨成粉後沖泡，因此相比只浸泡茶葉的普通綠茶，其咖啡因含量略高。一般綠茶每杯約含30到50毫克咖啡因，而抹茶則可能略高於這個範圍。

抹茶的咖啡因比咖啡高嗎？

就每盎司而言，抹茶的咖啡因含量低於咖啡。Tucker 解釋，「一杯8盎司的咖啡通常含有約95至200毫克的咖啡因。雖然抹茶的咖啡因較少，但它富含 L-茶胺酸（L-theanine），這種胺基酸能促進平穩且清醒的專注狀態。因此，抹茶提供的是一種更溫和、持久的能量來源。」

如何減少攝取抹茶中的咖啡因？

如果你熱愛抹茶的風味，卻不希望攝取太多咖啡因，其實可以透過簡單方式調整，而不必特別選購低咖啡因抹茶。

Tucker 提出幾個建議，「沖泡方式影響很大，使用越多的抹茶粉，咖啡因自然越高。如果想降低攝取量，可以減少抹茶粉的用量，並加入牛奶 或植物奶。你也可以嘗試加些薑或奇亞籽這類配料，不僅能降低咖啡因濃度，還能增添層次風味。」