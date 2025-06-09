我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直擊洛城衝突 新華社記者也受傷…中領館緊急提醒

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
抹茶含有咖啡因，因此適合於清晨飲用，但若是想在晚上享用一杯放鬆飲品，則可能不是最佳選擇。（圖／123RF）
抹茶含有咖啡因，因此適合於清晨飲用，但若是想在晚上享用一杯放鬆飲品，則可能不是最佳選擇。（圖／123RF）

如今正值抹茶風靡全球的時期，從抹茶霜淇淋、抹茶檸檬水，到抹茶汽水、抹茶麵條，幾乎無所不在。不過在日本，這種細緻研磨的綠茶粉傳統上是以熱飲的形式享用。製作抹茶的方式，是先將茶粉與少量熱水攪拌至順滑，再加入更多熱水沖泡成一杯香氣濃郁的熱茶。

在美國，抹茶則以營養豐富且含有咖啡因的天然飲品形象廣受喜愛。對於尋求比咖啡更清新、草本氣息更濃，又希望避免焦躁感的人來說，是一個絕佳選擇。事實上，研究顯示抹茶有多種健康益處，包括幫助減壓、促進腦部健康以及延緩老化跡象。由於其咖啡因含量低於咖啡，對於偏好低咖啡因飲品的人而言，也是一項理想的選擇。

根據Real Simple報導，抹茶含有咖啡因，因此適合於清晨飲用，但若是想在晚上享用一杯放鬆飲品，則可能不是最佳選擇。

抹茶的咖啡因含量是多少？

The Republic of Tea的首席傳播官Kristina Tucker表示，「抹茶每杯的咖啡因含量會依沖泡方式而異。傳統的儀式用抹茶，每份約含30至60毫克咖啡因。」

此外，不同種類的抹茶也會影響咖啡因的含量。Tucker 補充，「抹茶的咖啡因含量取決於多種因素，其中茶的種類是關鍵之一。儀式用抹茶通常使用較年輕、經遮蔭栽培的茶葉，這些葉子天然含有較高咖啡因，相較之下，料理用抹茶的含量可能較低，但具體仍視茶葉而定。」

抹茶比一般綠茶含更多咖啡因嗎？

抹茶是將整片綠茶葉磨成粉後沖泡，因此相比只浸泡茶葉的普通綠茶，其咖啡因含量略高。一般綠茶每杯約含30到50毫克咖啡因，而抹茶則可能略高於這個範圍。

抹茶的咖啡因比咖啡高嗎？

就每盎司而言，抹茶的咖啡因含量低於咖啡。Tucker 解釋，「一杯8盎司的咖啡通常含有約95至200毫克的咖啡因。雖然抹茶的咖啡因較少，但它富含 L-茶胺酸（L-theanine），這種胺基酸能促進平穩且清醒的專注狀態。因此，抹茶提供的是一種更溫和、持久的能量來源。」

如何減少攝取抹茶中的咖啡因？

如果你熱愛抹茶的風味，卻不希望攝取太多咖啡因，其實可以透過簡單方式調整，而不必特別選購低咖啡因抹茶。

Tucker 提出幾個建議，「沖泡方式影響很大，使用越多的抹茶粉，咖啡因自然越高。如果想降低攝取量，可以減少抹茶粉的用量，並加入牛奶或植物奶。你也可以嘗試加些薑或奇亞籽這類配料，不僅能降低咖啡因濃度，還能增添層次風味。」

牛奶 日本

上一則

達美攜手義大利設計品牌 打造時尚商務艙

下一則

紐約市封街辦趴 第五大道博物館日又來了

延伸閱讀

台咖啡店主爆偷拍顧客如廁、員工沐浴13年 網怒批噁心

台咖啡店主爆偷拍顧客如廁、員工沐浴13年 網怒批噁心
中國咖啡市場內捲嚴重 星巴克「非咖」飲品集體降價

中國咖啡市場內捲嚴重 星巴克「非咖」飲品集體降價
喝綠茶替代喝咖啡 皮膚光亮、浮腫消退…有10大好處

喝綠茶替代喝咖啡 皮膚光亮、浮腫消退…有10大好處
中年女性喝咖啡有助健康老化 較無慢性病、記憶認知障礙

中年女性喝咖啡有助健康老化 較無慢性病、記憶認知障礙

熱門新聞

示意圖／取自123RF

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

2025-06-04 14:55
倉儲式賣場好市多（Costco）。（路透）

這4款好市多商品 售價都很親民

2025-06-03 09:15
示意圖。Image by M W from Pixabay

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

2025-06-06 12:24
保持良好的生活習慣，家中就能維持整潔。（取材自pexels.com@Pixabay）

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

2025-06-01 20:05
示意圖／取自123RF

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

2025-06-02 16:05
網友分享料理過程。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Huy Phan）

吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再升華

2025-06-02 19:48

超人氣

更多 >
3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射

3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權
過去嘲笑拜登走不好 川普今登機險摔倒 踉蹌瞬間全被拍

過去嘲笑拜登走不好 川普今登機險摔倒 踉蹌瞬間全被拍