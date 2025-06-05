加州這家墨西哥餐廳 伊麗莎白泰勒享有私人包廂

示意圖。Image by Nenad Maric from Pixabay

已故好萊塢 巨星伊麗莎白·泰勒以喜愛享受奢華生活而聞名，由於出道甚早，泰勒的演藝事業如日中天，往來皆為富豪名流。她的生活充滿環球旅行、珠寶首飾、公益活動、時尚，以及對美食佳餚的熱愛。美食網站The Take Out報導，伊麗莎白·泰勒鍾愛的美食並不僅限於魚子醬和香檳等昂貴食物，她對各種料理都充滿熱情，包括休閒風味的墨西哥菜；而她最喜愛享受這類美食的地方之一是洛杉磯 的El Cholo，這家餐廳在泰勒出生前就已開業。

El Cholo的創始店於1923年在洛杉磯的中城開幕，數十年間，由於大受歡迎，又開了六家分店。雖然外界不清楚泰勒最喜愛在哪家分店用餐，但她是在1990年代末發現了這家餐廳美味、正宗的墨西哥料理。泰勒也不是第一位或唯一一位光顧這家餐廳的名人，畢竟這裡是La-La-Land（指洛杉磯），但當泰勒出現時，其他顧客似乎無法掩飾興奮之情，紛紛湧向向這位好萊塢傳奇人物；儘管她始終保持親切態度，但餐廳最後還是在她前來用餐時為她提供私人包廂，讓她可以安靜地用餐。

伊麗莎白·泰勒在加州最喜愛的餐廳

泰勒出生於英國，童年時隨家人遷居洛杉磯，她的演藝事業很早便取得成功，年輕時住在好萊塢附近，年紀漸長後，洛杉磯仍是她大部分時間居住的地方；因此，她最愛的幾家餐廳都位於南加州也就不令人意外了。

格倫代爾（Glendale）的La Cabanita是家墨西哥餐廳，泰勒喜歡在這裡用餐，儘管它距離她居住的比佛利山 莊有一段距離。Canter's熟食店是她的另一個最愛，這家猶太熟食店於1931年開業，多年來受到眾多名人青睞。泰勒還常在好萊塢黃金時代光顧比佛利山莊的Romanoff's餐廳，當時就連最大牌的明星有時也得等上數小時才能入座。

當泰勒想隨意吃個熱狗時，她有時會去Pink's，儘管這家店以名人來為菜單上的熱狗命名而聞名，但泰勒從未吃到過以她命名的熱狗。在高級、時尚的餐廳中，泰勒還愛去比佛利山莊酒店的Polo酒吧，她常點炸雞，這是她一生最熱愛的食物。