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美國人愛吃「軟飯」？越吃越不健康

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
美國人似乎對軟質食物有著特別的偏愛。（美聯社）
美國人似乎對軟質食物有著特別的偏愛。（美聯社）

奶油馬鈴薯泥、奶香通心粉起司、濃郁冰淇淋與果昔。說到軟質食物，美國人似乎有著特別的偏愛。這並不難理解，因為這類食物不僅滋味迷人，還常帶來情感上的安慰。

根據雅虎新聞網報導，營養師布莉·菲利普斯（Bree Phillips）指出，「軟質食物之所以讓人感到特別滿足，是因為它們給人一種放縱的感覺。這些食物通常含有較多脂肪或糖分，例如起司通心粉或冰淇淋，吃起來特別讓人滿足。」

此外，不少軟質食物還與童年記憶緊密相連，是許多人小時候熟悉的「安慰食物」。「許多軟食都與回憶相關，像是馬鈴薯泥或感恩節餐桌上的填料（stuffing）。」菲利普斯說，「懷舊的情感讓這些食物更加撫慰人心。」

不過，除了營養與情感層面，軟質食物還存在一個較少被討論的問題，它們幾乎不需要咀嚼。這可能對健康產生一些不易察覺的影響。

為什麼「咀嚼」這麼重要？

你或許沒留意過，但咀嚼在飽足感與消化過程中扮演關鍵角色。

「咀嚼次數越多，身體越能及時察覺已經吃飽。」營養師提爾（Tir）指出，「像牛排這類需長時間咀嚼的固體食物，有助於放慢進食速度，讓大腦能跟上胃部的反應。」

菲利普斯補充，當我們放慢吃飯速度、仔細咀嚼時，腸道會釋放像是GLP-1與PYY等與食慾調控有關的荷爾蒙，向大腦發出「已經飽了」的訊號。

相對地，許多加工軟食被設計為能快速吞嚥、快速吸收。提爾表示，這會讓人迅速攝取大量熱量，卻不易產生足夠的飽足感。

「液體攝取速度比固體快上60倍，且幾乎不需要咀嚼，這會讓飽足訊號反應減弱，盡管熱量相同。」她說，果昔就是其中一個例子。

營養師瑪拉·福勒（Maura Fowler）也說，「咀嚼越少，進食速度就越快，這會讓胃來不及釋放飽足荷爾蒙，導致大腦沒能及時接收到『夠了』的訊號。」黎（Leigh）也指出，這可能導致消化不良。

軟食容易吃過量？

專家一致認為，軟質食物確實可能促使人過量進食。提爾援引一項荷蘭研究指出，人們在吃軟質食物時更容易攝取過多熱量，「因為這類食物進食速度快、飽足感又不明顯。」

許多軟質加工食品具備所謂的「消失的熱量密度」（vanishing caloric density）。也就是入口即化，讓人不自覺一口接一口。

「食物的質地在控制攝食量方面扮演隱性角色。」提爾說。「像膨化零食這種鬆散結構的碳水化合物，會迅速在口中分解，促使人加快進食，還來不及產生飽足反應。」

菲利普斯補充，多數軟質食物也缺乏纖維，而纖維對腸道健康與延長飽足感至關重要。黎則指出，某些軟食為了保持柔軟口感，會加入大量防腐劑與添加劑。「像白麵包這類食品，為了維持柔軟質地，常經過高度加工。」他說，「這也意味著更多添加成分。」

適當享用也是健康選擇

這並不表示你必須從此遠離馬鈴薯泥或早餐果昔。重點在於意識到，這類食物容易被快速吞下，因此要更留意食用速度與份量。

也別忘了，並非所有軟質食物都是不健康的。希臘優格富含蛋白質與益生菌；燕麥有益心臟健康，也富含纖維，而這正是美國人普遍攝取不足的營養素；酪梨富含有益脂肪；香蕉含鉀豐富；豆類與扁豆則是優質的蛋白質與纖維來源。

福勒指出，對某些族群而言，軟質食物甚至是必要的。例如嬰兒、牙口不好或吞嚥困難的長者，以及手術後暫時無法正常進食的人。「有多少人記得拔智齒後被叮囑只能吃馬鈴薯泥和冰淇淋？」她笑說，「我記得！而且當時完全不介意。」

牛排 雅虎 酪梨

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