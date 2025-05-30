我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普歡送馬斯克：贈金鑰匙表揚DOGE工作

南加青年見義勇為被殺 6歲童目睹父親遇害全程

吃錯顏色小看它？最健康彩椒出乎意料

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
綜合營養與抗氧化成分，紅椒無疑是最健康的選擇。（歐新社）
綜合營養與抗氧化成分，紅椒無疑是最健康的選擇。（歐新社）

無論是切丁放在披薩上、烤來搭配義大利麵，還是生吃沾鷹嘴豆泥，甜椒那清脆爽口、甜美多汁的特質，使它們成為廚房中不可或缺的常備食材。但你是否曾好奇：不同顏色的甜椒，哪一種最健康？

根據雅虎新聞網報導，甜椒是蔬果區中最百搭的蔬菜之一，但它們的營養成分並不完全相同。從青椒的草本辛香，到紅椒的香甜濃郁，不同顏色的甜椒各具風味與營養特色。

五顏六色的甜椒

市面上常見的甜椒顏色包括青、黃、橙與紅。雖然看起來像是不同品種，實際上它們只是處於不同的成熟階段。營養師Erin Kenney 解釋，「青椒是最早採收的，接著依序為黃椒、橙椒，最後才是完全成熟的紅椒。隨著成熟，甜椒的天然糖分會逐漸增加，風味也更為甜美。」

營養師Keelin Murphy補充，「每種顏色對應不同的營養組成，這與成熟度、品種和所含色素中的抗氧化成分密切相關。」

青椒（Green Bell Peppers）

青椒是所有甜椒中最不成熟的品種，因此價格相對便宜。蔬果專家Matt Fowler表示，青椒帶有青草香與微苦的風味，纖維含量高，但糖分與抗氧化物含量相對較低。

Kenney 補充，「有些人吃生青椒會覺得不太好消化，可能與它較硬的細胞壁有關。」

黃椒與橙椒（Yellow and Orange Bell Peppers）

黃椒與橙椒的甜度與營養介於青椒與紅椒之間，是風味與營養的折衷選擇。Fowler表示，「它們口感清脆、甜味適中，是許多家庭的熱門選項。」

在營養上，黃椒富含有助眼睛健康的葉黃素與玉米黃素；橙椒則提供大量隱黃素，對身體同樣具有益處。

紅椒（Red Bell Peppers）

紅椒是所有甜椒中最成熟、最甜的一種，也是營養價值最高的選擇。Kenney指出，「紅椒含有最多的維生素 C、維生素 A 和茄紅素，這些都是強效抗氧化劑，有助於增強免疫力、減少發炎，並促進心臟與攝護腺健康。」

風味上，紅椒也廣受歡迎。Fowler 認為，「紅椒甜度高、風味濃，是生吃或烘烤的首選。」

令人意外的是，紅椒在保存上也最為耐久。Fowler 解釋，「雖然青椒較早採收，理論上應該保存得久，但實際上紅椒因為更成熟、結構穩定，只要妥善儲存，保存期限往往比其他顏色的甜椒更長。」

哪一種甜椒最健康？

綜合營養與抗氧化成分，紅椒無疑是最健康的選擇。Kenney 建議，「如果你以營養為優先，那就選紅椒準沒錯。」

當然，選擇哪一種甜椒也取決於個人偏好與料理需求。如果你偏好風味濃郁或微苦的口感，青椒是不錯的選擇；若想讓料理增添甜味與色彩，橙椒、黃椒或紅椒都值得一試。

Kenney 建議，最理想的方式是搭配使用不同顏色的甜椒，從而攝取多種營養素。Murphy 也指出，「不同顏色的甜椒提供多樣的多酚與類胡蘿蔔素，有助於提升整體健康。」

從料理的角度來看，Fowler更是強烈推薦混搭使用，「色彩繽紛的甜椒不只營養豐富，也能讓炒菜、沙拉或快炒菜色更賞心悅目、風味豐富。」

義大利 免疫力 雅虎

上一則

Haribo可樂糖怎麼變嗨了？官方緊急全面召回

延伸閱讀

Bell & Ross 鏤空機芯 凸顯飛行DNA

Bell & Ross 鏤空機芯 凸顯飛行DNA
她在後院種聖女番茄及甜椒 熱情網友馬上揪出一盲點

她在後院種聖女番茄及甜椒 熱情網友馬上揪出一盲點
料理功夫／繽紛彩椒嫩雞炒

料理功夫／繽紛彩椒嫩雞炒
起亞KIA新能源車系驚豔2025紐約車展概念車PBV與EV9 Nightfall引領未來出行

起亞KIA新能源車系驚豔2025紐約車展概念車PBV與EV9 Nightfall引領未來出行

熱門新聞

網友分享好市多奶油生菜。（取材自小紅書@承天載物）

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

2025-05-25 20:05
燕麥片示意圖。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

2025-05-24 19:40
6種生長快速的水果，非常適合容器種植，短短幾個月就能收成。（路透）

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

2025-05-19 14:05
賓州匹茲堡（Pittsburgh）。圖：pixabay

專家：這5個城市適合退休 卻被低估了

2025-05-27 09:12
示意圖。圖片來源／123RF

洗澡到底該早上還是晚上？ 微生物學家這樣建議

2025-05-29 15:14
搭機時霸占非自己座位，被要求歸還時還生氣的人很多。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Natã Romualdo ）

買經濟艙卻霸佔商務艙座位 女客態度惡劣還手腳不乾淨

2025-05-26 19:40

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事