吃錯顏色小看它？最健康彩椒出乎意料

綜合營養與抗氧化成分，紅椒無疑是最健康的選擇。（歐新社）

無論是切丁放在披薩上、烤來搭配義大利 麵，還是生吃沾鷹嘴豆泥，甜椒那清脆爽口、甜美多汁的特質，使它們成為廚房中不可或缺的常備食材。但你是否曾好奇：不同顏色的甜椒，哪一種最健康？

根據雅虎 新聞網報導，甜椒是蔬果區中最百搭的蔬菜之一，但它們的營養成分並不完全相同。從青椒的草本辛香，到紅椒的香甜濃郁，不同顏色的甜椒各具風味與營養特色。

五顏六色的甜椒

市面上常見的甜椒顏色包括青、黃、橙與紅。雖然看起來像是不同品種，實際上它們只是處於不同的成熟階段。營養師Erin Kenney 解釋，「青椒是最早採收的，接著依序為黃椒、橙椒，最後才是完全成熟的紅椒。隨著成熟，甜椒的天然糖分會逐漸增加，風味也更為甜美。」

營養師Keelin Murphy補充，「每種顏色對應不同的營養組成，這與成熟度、品種和所含色素中的抗氧化成分密切相關。」

青椒（Green Bell Peppers）

青椒是所有甜椒中最不成熟的品種，因此價格相對便宜。蔬果專家Matt Fowler表示，青椒帶有青草香與微苦的風味，纖維含量高，但糖分與抗氧化物含量相對較低。

Kenney 補充，「有些人吃生青椒會覺得不太好消化，可能與它較硬的細胞壁有關。」

黃椒與橙椒（Yellow and Orange Bell Peppers）

黃椒與橙椒的甜度與營養介於青椒與紅椒之間，是風味與營養的折衷選擇。Fowler表示，「它們口感清脆、甜味適中，是許多家庭的熱門選項。」

在營養上，黃椒富含有助眼睛健康的葉黃素與玉米黃素；橙椒則提供大量隱黃素，對身體同樣具有益處。

紅椒（Red Bell Peppers）

紅椒是所有甜椒中最成熟、最甜的一種，也是營養價值最高的選擇。Kenney指出，「紅椒含有最多的維生素 C、維生素 A 和茄紅素，這些都是強效抗氧化劑，有助於增強免疫力 、減少發炎，並促進心臟與攝護腺健康。」

風味上，紅椒也廣受歡迎。Fowler 認為，「紅椒甜度高、風味濃，是生吃或烘烤的首選。」

令人意外的是，紅椒在保存上也最為耐久。Fowler 解釋，「雖然青椒較早採收，理論上應該保存得久，但實際上紅椒因為更成熟、結構穩定，只要妥善儲存，保存期限往往比其他顏色的甜椒更長。」

哪一種甜椒最健康？

綜合營養與抗氧化成分，紅椒無疑是最健康的選擇。Kenney 建議，「如果你以營養為優先，那就選紅椒準沒錯。」

當然，選擇哪一種甜椒也取決於個人偏好與料理需求。如果你偏好風味濃郁或微苦的口感，青椒是不錯的選擇；若想讓料理增添甜味與色彩，橙椒、黃椒或紅椒都值得一試。

Kenney 建議，最理想的方式是搭配使用不同顏色的甜椒，從而攝取多種營養素。Murphy 也指出，「不同顏色的甜椒提供多樣的多酚與類胡蘿蔔素，有助於提升整體健康。」

從料理的角度來看，Fowler更是強烈推薦混搭使用，「色彩繽紛的甜椒不只營養豐富，也能讓炒菜、沙拉或快炒菜色更賞心悅目、風味豐富。」