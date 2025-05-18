午餐學美國人吃 留學生「四川胃」變了：人更清醒

網友分享午餐不要吃太飽有助於保持精神。（取材自小紅書@北美社科PhD日記）

一名中國留學生 近日在小紅書 分享自己來美國生活後對「中午飲食習慣」的醒悟，引發不少網友共鳴。她坦言自己原本是標準的四川人，過去習慣「中午吃飽、晚上吃更飽」，飯麵雙管齊下，飯後不是昏昏欲睡就是精神難集中。但在美國接觸到當地人清淡簡約的午餐文化後，她決定嘗試改變，意外發現「中午少吃一點，整天都更清醒」。

該網友指出，過去午餐常吃得太飽，讓她下午在圖書館或家裡寫作時難以集中精神。轉而觀察到許多美國人中午只吃沙拉、三明治、甚至一杯咖啡便草草了事，讓她一開始不敢置信，但實踐後卻發現，「七分飽」的策略真的讓整體身體狀態變得更輕盈，對腦力工作者尤其有幫助。

她表示，自己如今的飲食節奏變成「中午輕食、晚上舒服但不壓胃」，午餐只吃蛋白質、蔬菜和少量主食，避免大量碳水化合物，也減少午後昏沉。她分享的圖片中，營養均衡的一盤沙拉內含萵苣、鷹嘴豆、番茄、火腿、雞蛋等，反映出她從「大碗蓋飯」轉向「能量管理型午餐」的轉變。

這篇貼文也吸引不少網友留言交流，有人分享自己因為出國工作而調整了作息與飲食，有人則表示：「真的不能午餐太補，一吃飽就只想睡」、「少吃碳水超有感，不只精神好，身體也沒那麼重」。

該名網友最後強調，她並非提倡節食，而是認為吃飯習慣本身就是文化的體現，更是重新認識自己身體狀況的過程。「從吃得飽到吃得剛好，我感覺下午整個人都輕了」。這番經驗也引起許多留學生與異地工作者的共鳴，成為「跨文化飲食轉換」的真實縮影。

其他人紛紛留言「是的，我也覺得像我這種整天坐辦公室的人，其實中午6-7分飽就好，不可暴飲暴食更不可吃大量碳水，不然下午睏得一逼，腹部脂肪更是瘋狂堆積」、「是這樣的，以前理解不了為啥他們中午就瞎吃一點點還不需要午休，現在明白了」。

有人分享實測結果「背景：實驗人，每日工作時候久站久走。飲食：早上：一片面包一個雞蛋一杯咖啡和豆漿做的拿鐵；午：兩片面包，一個雞蛋，牛肉和蔬菜沙拉，配上咖啡；晚：蔬菜沙拉，一片面包和牛肉。這樣子實測清醒且不會虛弱無力」。