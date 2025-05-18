我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳演講大菜要上桌 機器人、量子電腦將成話題

COMPUTEX 20日揭幕 彭博：科技大戲 五看點聚光

午餐學美國人吃 留學生「四川胃」變了：人更清醒

世界新聞網／輯
網友分享午餐不要吃太飽有助於保持精神。（取材自小紅書@北美社科PhD日記）
網友分享午餐不要吃太飽有助於保持精神。（取材自小紅書@北美社科PhD日記）

一名中國留學生近日在小紅書分享自己來美國生活後對「中午飲食習慣」的醒悟，引發不少網友共鳴。她坦言自己原本是標準的四川人，過去習慣「中午吃飽、晚上吃更飽」，飯麵雙管齊下，飯後不是昏昏欲睡就是精神難集中。但在美國接觸到當地人清淡簡約的午餐文化後，她決定嘗試改變，意外發現「中午少吃一點，整天都更清醒」。

該網友指出，過去午餐常吃得太飽，讓她下午在圖書館或家裡寫作時難以集中精神。轉而觀察到許多美國人中午只吃沙拉、三明治、甚至一杯咖啡便草草了事，讓她一開始不敢置信，但實踐後卻發現，「七分飽」的策略真的讓整體身體狀態變得更輕盈，對腦力工作者尤其有幫助。

她表示，自己如今的飲食節奏變成「中午輕食、晚上舒服但不壓胃」，午餐只吃蛋白質、蔬菜和少量主食，避免大量碳水化合物，也減少午後昏沉。她分享的圖片中，營養均衡的一盤沙拉內含萵苣、鷹嘴豆、番茄、火腿、雞蛋等，反映出她從「大碗蓋飯」轉向「能量管理型午餐」的轉變。

這篇貼文也吸引不少網友留言交流，有人分享自己因為出國工作而調整了作息與飲食，有人則表示：「真的不能午餐太補，一吃飽就只想睡」、「少吃碳水超有感，不只精神好，身體也沒那麼重」。

該名網友最後強調，她並非提倡節食，而是認為吃飯習慣本身就是文化的體現，更是重新認識自己身體狀況的過程。「從吃得飽到吃得剛好，我感覺下午整個人都輕了」。這番經驗也引起許多留學生與異地工作者的共鳴，成為「跨文化飲食轉換」的真實縮影。

其他人紛紛留言「是的，我也覺得像我這種整天坐辦公室的人，其實中午6-7分飽就好，不可暴飲暴食更不可吃大量碳水，不然下午睏得一逼，腹部脂肪更是瘋狂堆積」、「是這樣的，以前理解不了為啥他們中午就瞎吃一點點還不需要午休，現在明白了」。

有人分享實測結果「背景：實驗人，每日工作時候久站久走。飲食：早上：一片面包一個雞蛋一杯咖啡和豆漿做的拿鐵；午：兩片面包，一個雞蛋，牛肉和蔬菜沙拉，配上咖啡；晚：蔬菜沙拉，一片面包和牛肉。這樣子實測清醒且不會虛弱無力」。

中國留學生 小紅書

上一則

微波爐燒水沖咖啡⋯他驚覺被美國化 眾人曝移民後「1習慣變了」

延伸閱讀

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 
Trader Joe's大蒜風味起司回歸 她有「超上癮」老饕吃法

Trader Joe's大蒜風味起司回歸 她有「超上癮」老饕吃法
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
更年期提早+工作壓力暴肥 她靠三招成功甩肉60磅

更年期提早+工作壓力暴肥 她靠三招成功甩肉60磅

熱門新聞

營養學專家洪泰雄在個人粉專分享，鮪魚罐頭為高蛋白、低脂，建議瀝油後再食用，避免油脂攝取過多；魚罐頭首選仍為水煮鯖魚罐頭，其鈉含量低，保留原味，營養完整。鮪魚罐頭示意圖。本報資料照片

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

2025-05-12 12:41
麵包。Image by 🌼Christel🌼 from Pixabay

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

2025-05-16 09:48
美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）是喜愛亞洲料理者的熱門選擇。美聯社

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

2025-05-13 09:12
小費指南幫你釐清在各種情境下小費該給誰、給多少才恰當。（美聯社）

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

2025-05-12 14:13
多數人認為房地產與黃金是最佳的長期投資，理財顧問卻認為這種觀念是被誤導了。（美聯社）

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

2025-05-12 09:07
這些含糖早餐穀物片搭配卡通吉祥物曾是超市貨架上的常見商品，但人們日益擔憂其糖分含量對兒童的影響。路透

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

2025-05-15 10:25

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光
影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼