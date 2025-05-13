我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台虐童致死「剴剴案」2惡保母各判無期徒刑、18年

NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片

BTS、朴寶劍、IU都吃過 金豬食堂插旗台北開幕「半夜排滿人」

記者陳睿中／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。(陳睿中攝影)
金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。(陳睿中攝影)

來自南韓的「金豬食堂」13日在台北正式開幕，並且祭出前30組消費者，可獲得「金豬免排金卡+經典4人套餐」的開幕優惠。12日半夜，店門口已經出現排隊人龍，排隊者也自備折疊椅、毛毯，準備搶下限量名額與贈禮。

創業於2016年的金豬食堂，已經多年獲得米其林指南必比登推介，也曾入選「50 Best Discovery」餐廳榜單，包括GD、BTS、朴寶劍、IU、aespa、SEVENTEEN等明星均是座上嘉賓。店內提供金豬熟成帶骨五花、金豬熟成梅花、金豬熟成霜降等肉品。

金豬食堂首日營業時間為13:30至22:00，並於早上9:00發放60組號碼牌，現場領取號碼牌排隊用餐。為迎接新店開幕，開幕首日「前30組」領取號碼牌消費者，完成現場用餐與實名任務，即可獲得「金豬免排金卡」1張，憑卡可享「一次性四人專屬訂位權利」，適用於8月至10月。持卡者還可免費享用一套「經典4人套餐」與4杯飲品。

為了搶先體驗金豬食堂與獲得開幕贈禮，5月12日晚間，已經有許多民眾在店門口排隊，在半夜12點時，已經累積近20名的排隊民眾。除了店家設置排隊紅龍之外，排隊消費者也專業地自備毛毯、折疊椅等配備，甚至鋪設紙箱，度過漫漫長夜。

金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。(陳睿中攝影)
金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。(陳睿中攝影)

金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。(陳睿中攝影)
金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。(陳睿中攝影)

金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。(陳睿中攝影)
金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。(陳睿中攝影)

南韓 BTS

上一則

大雨淋濕鞋子怎麼救？家事達人分享速乾訣竅

延伸閱讀

「苦盡柑來」百想奪4獎成大贏家 朱智勛、金泰梨封視帝后

「苦盡柑來」百想奪4獎成大贏家 朱智勛、金泰梨封視帝后
五一出遊／張家界天梯排3小時拍照2分鐘 上千遊客深夜滯留喊退票

五一出遊／張家界天梯排3小時拍照2分鐘 上千遊客深夜滯留喊退票
男神御用童星文佑鎮拍戲隔天考全班第1：我首先是學生

男神御用童星文佑鎮拍戲隔天考全班第1：我首先是學生
 IU好威 「苦盡柑來」4周奪冠 評分超越宋慧喬

 IU好威 「苦盡柑來」4周奪冠 評分超越宋慧喬

熱門新聞

示意圖。Image by Edar from Pixabay

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

2025-05-07 09:12
華人網友分享決定從美國回中國生活的理由。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由

2025-05-10 19:42
常綠植物。Image by Anja from Pixabay

6種好養植物 輕鬆布置出「打卡級」門廊

2025-05-09 12:32
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's這碗3.99元冷凍餐 上班日當午餐恰恰好

2025-05-08 09:46
小家電業者SharkNinja旗下Ninja Foodi OP300 系列多功能高壓鍋的鍋蓋使用過程可能彈開，已出現用戶遭三度燙傷的可怕案例，最近召回近200萬台高壓鍋。美聯社

知名壓力鍋近2百萬個被召回 快看家中有無同款

2025-05-07 10:28
全國漢堡月來了，曾被媒體評為「全紐約最好吃的漢堡」Shake Shack推出為期四周的優惠活動。美聯社

Shake Shack慶全國漢堡日 5月每日推出免費漢堡

2025-05-07 09:52

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則