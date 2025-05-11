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DIY泰式花生醬拌雞肉沙拉 「1秘訣」讓肉質不會柴

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「Jiying」教學的這款醬料不只能拌沙拉，蘸越式春捲或涼拌料理也一樣美味。（取材自小紅書@Jiying）
「Jiying」教學的這款醬料不只能拌沙拉，蘸越式春捲或涼拌料理也一樣美味。（取材自小紅書@Jiying）

天氣漸暖，清爽又開胃的沙拉再度成為餐桌主角。小紅書網友「Jiying」近日分享一款她私藏的 Thai Chicken Salad 泰式雞肉沙拉 食譜，不僅操作簡單、配料彈性高，搭配的花生風味沙拉醬更被譽為「萬物皆可蘸」的神級醬料，吸引大批沙拉愛好者關注。

根據「Jiying」影片中的介紹，這道泰式雞肉沙拉以煮雞肉為基底，強調「不柴」的秘訣在於雙重烹煮：先以中小火煮15分鐘，再燜15分鐘，鎖住雞肉的濕潤與鮮嫩。而整道料理的靈魂，則來自一款自製的泰式花生沙拉醬，做法簡單但風味層次豐富。

她表示，醬料基底以花生醬為主，再加入醬油、楓糖（可替代為蜂蜜或白糖）、檸檬汁或醋（蘋果醋、黑醋皆可）和蒜末拌勻，視情況加水稀釋。「Jiying」強調：「只要醬好吃，配什麼都不會失敗！」這款醬料不只能拌沙拉，蘸越式春捲或涼拌料理也一樣美味。

在沙拉蔬菜的選擇上，她推薦可依家中現有食材靈活搭配。她個人常用包心菜、蔥、西芹、胡蘿蔔、洋蔥，並特別加了泰式羅勒與香菜提香。其中泰式羅勒與台式九層塔相似，帶有獨特香氣，若無也不影響風味。「Jiying」也建議預先將蔬菜切絲備好冷藏，需要時直接抓取即可，方便又省時。

成品組合上，她將蔬菜鋪底，加入雞肉絲，再澆上花生醬混拌，也可依喜好添加藜麥、蝦仁或牛肉等蛋白質。喜歡重口味者，還能加入 jalapeño 青辣椒或小米辣，「Jiying」笑稱：「四川人嘛，不辣不歡。」

許多網友看完紛紛留言表示：「這醬真的要學起來，感覺拌麵也行」、「看起來超下飯，下次帶便當就做這個」、「健康又方便，做一份冰箱放一週都沒問題」、「好喜歡聽你講解」、「加點粉絲就是一餐飯」、「收藏了，改天試試」。

▼觀看影片可點選「泰式花生醬沙拉@小紅書

夏天天氣炎熱適合吃沙拉。（取材自小紅書@Jiying）
夏天天氣炎熱適合吃沙拉。（取材自小紅書@Jiying）

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