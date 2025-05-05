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雞尾酒2元起…哪家連鎖餐廳「歡樂時光」最優惠？

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by Anil sharma from Pixabay
示意圖。Image by Anil sharma from Pixabay

從高漲的物價，到火藥味十足的貿易戰，讓人極力想尋找能帶來慰藉的事物。對部分人而言，這份慰藉來自一些受歡迎的連鎖餐廳，如Applebee's、露比餐廳（Ruby Tuesday）或澳美客牛排館（Outback Steakhouse），他們提供了像家一般的熟悉感，還有超優惠的「歡樂時光」（Happy Hour）。

美食網站Delish比較了多家連鎖餐廳的「歡樂時光」折扣飲品，由於各地區酒精法規和特許經營協議的差異，部分優惠可能無法在所有地區使用，點餐前最好詢問工作人員當前的促銷活動。

Dave & Buster's

D&B's名列Delish推薦的榜首，不僅因為在這裡小酌與玩街機遊戲都很棒，他們還提供5元享5款飲料的優惠，周一至周五下午4點至7點及晚上10點至打烊前均適用。

華館（P.F. Chang's）

這家美式中餐館（外面有巨型馬雕塑）排名在前的理由是，每天都可以享受「歡樂時光」優惠；只需5元，就可享用精選調酒、多款啤酒等飲料。

芝樂坊餐館（Cheesecake Factory）

以豐富菜單和價格稍貴而聞名，該餐廳的「歡樂時光」還算不錯。周一至周五下午4至6點，提供葡萄酒、啤酒和各種雞尾酒最高50%折扣；根據不同地點，葡萄酒最高達14元，啤酒約9元，雞尾酒平均15元，價格仍屬偏高。

澳美客牛排館

「歡樂時光」延長為下午3至7點，可享受生啤酒、葡萄酒和混合飲料（如 Croc-tail 或 Koala Punch）1元的折扣。

Chili's

「歡樂時光」日期與時間因地而異，但有一點可確定的就是每月一種瑪格麗特飲料特惠6元；最近的包括Lemon Drop瑪格麗特和Watermelon Wave瑪格麗特，節日期間還有特別惠。

紅龍蝦（Red Lobster）

在參與活動的分店下午3至6點，經典瑪格麗特、長島冰茶、Tito's草莓檸檬水、14盎司Blue Moon或Bud Light生啤等飲料，全部僅需5元。

德州客棧牛排館（Texas Roadhouse）

該餐廳提供標準的「歡樂時光」，每周一至周五下午4至6，可以1元的價格享用國產生啤和傳奇瑪格麗特；意即在部分分店，點這兩種飲料僅需2元。

水牛城狂野雞翅（Buffalo Wild Wings）

周一至周五下午3至6點，可以5元價格享用百威淡啤，以6元享用Voodoo Ranger IPA或草莓瑪格麗特，或以4元享用Goose Island的啤酒或藍長島冰茶。

紅羅賓（Red Robin）

雖然下午3至6點的「歡樂時光」優惠僅限酒吧區，但提供了多種選擇。只需4元，即可享用16盎司的國產生啤或瓶裝啤酒，以及經典瑪格麗特；花5元就可以品嘗該餐廳的Tito's Blue Chill雞尾酒或6盎司葡萄酒。

星期五餐廳（TGI Friday's）

供應時間為下午3至6點及晚上9點至打烊，價格因地點而異，但只需5元即可享用一杯長島冰茶、瑪格麗特、Walnut Old Fashioned雞尾酒、百威淡啤、米勒淡啤，以及7 Daughters或Kendall Jackson等白酒。

露比餐廳

每日特惠飲料，不限時段全天供應。例如在「龍舌蘭星期二」，可以6元享用 Hornitos瑪格麗特，口味包括草莓、桃子或野莓；在「威士忌星期三」，Jack Daniels威士忌的調酒僅需6元，星期三也是葡萄酒日，可以半價購買一瓶葡萄酒。

長島 牛排 德州

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