澳美客牛排館（Outback Steakhouse）。美聯社

在澳美客牛排 館（Outback Steakhouse）花樣繁多的主題與菜單上，牛排是其品牌的主要支柱。除了讓人讚嘆、像朵盛開洋蔥的開胃菜Bloomin' Onion外，這家連鎖餐廳的牛排確實非常受歡迎；不僅風味頗佳，還因價位比高級牛排館更親民。澳美客如何做到以較低價的牛排站穩市場？關鍵在於牛肉等級。

美食網站The Takeout指出，高級牛排館使用美國農業部（USDA）最高等級的極佳級（Prime）牛肉。澳美客並未公開其牛排的等級，但據信是位居第二、價格較低的USDA特選級（Choice）；不過，他們並非在欺瞞顧客，儘管該餐廳曾在2017年被莫名貼上與「邪教」活動有關的標籤。特選級牛肉仍屬於高品質，且常被休閒餐廳使用；因此，競爭對手如德州 客棧牛排館（Texas Roadhouse）所使用的牛肉等級也是特選級就不令人意外了。

極佳級牛肉脂肪分布最均勻，口感鮮嫩多汁，來自42個月齡以下的年輕牛隻，因此肉質更嫩，只有5至6%的牛肉能得到這個評級。特選級牛肉油花分布也很好，只是不如極佳級。三種主要等級中最低的是USDA選擇級（Select），脂肪分布最少且價格最低，通常是餐廳使用的最低等級牛肉。

澳美客對其提供牛排的說明

澳美客對牛肉等級的「沈默」，印證其並非使用USDA極佳級；如果確實是極佳級，定會在菜單上明確標示。該連鎖餐廳僅表示，其牛排品質上乘，並分享了許多其他相關訊息。據澳美客官網說明，其牛肉是「穀物飼養、最佳熟成、手工切割」；並解釋說，熟成過程透過軟化肌肉纖維「幫助釋放天然汁液與風味」。澳美客還自詡是「牛排權威」。

澳美客目前在菜單上提供六種牛排選擇：招牌西冷牛排、肋眼牛排、帶骨肋眼牛排、維多利亞菲力牛排、墨爾本紅屋牛排和阿根廷 青醬佐菲力牛排。牛排採用兩種不同烹飪方式，一是將牛肉均勻撒上澳美客招牌調味料後煎烤，調味料從距離肉六英吋高處撒下，確保均勻覆蓋；另一是將調味後的肉以炭火烤製，這種方法推薦用於肋眼牛排。

The Takeout建議，將高級牛排館留給特殊場合，當只是想吃牛排時，不妨前往澳美客用餐，可以更實惠的價格享用優質牛肉。