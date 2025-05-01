我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美財長告訴Fed：這裡顯示了應該降息的訊號

傳川普將開除國家安全顧問沃茲

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳美客牛排館（Outback Steakhouse）。美聯社
澳美客牛排館（Outback Steakhouse）。美聯社

在澳美客牛排館（Outback Steakhouse）花樣繁多的主題與菜單上，牛排是其品牌的主要支柱。除了讓人讚嘆、像朵盛開洋蔥的開胃菜Bloomin' Onion外，這家連鎖餐廳的牛排確實非常受歡迎；不僅風味頗佳，還因價位比高級牛排館更親民。澳美客如何做到以較低價的牛排站穩市場？關鍵在於牛肉等級。

美食網站The Takeout指出，高級牛排館使用美國農業部（USDA）最高等級的極佳級（Prime）牛肉。澳美客並未公開其牛排的等級，但據信是位居第二、價格較低的USDA特選級（Choice）；不過，他們並非在欺瞞顧客，儘管該餐廳曾在2017年被莫名貼上與「邪教」活動有關的標籤。特選級牛肉仍屬於高品質，且常被休閒餐廳使用；因此，競爭對手如德州客棧牛排館（Texas Roadhouse）所使用的牛肉等級也是特選級就不令人意外了。

極佳級牛肉脂肪分布最均勻，口感鮮嫩多汁，來自42個月齡以下的年輕牛隻，因此肉質更嫩，只有5至6%的牛肉能得到這個評級。特選級牛肉油花分布也很好，只是不如極佳級。三種主要等級中最低的是USDA選擇級（Select），脂肪分布最少且價格最低，通常是餐廳使用的最低等級牛肉。

澳美客對其提供牛排的說明

澳美客對牛肉等級的「沈默」，印證其並非使用USDA極佳級；如果確實是極佳級，定會在菜單上明確標示。該連鎖餐廳僅表示，其牛排品質上乘，並分享了許多其他相關訊息。據澳美客官網說明，其牛肉是「穀物飼養、最佳熟成、手工切割」；並解釋說，熟成過程透過軟化肌肉纖維「幫助釋放天然汁液與風味」。澳美客還自詡是「牛排權威」。

澳美客目前在菜單上提供六種牛排選擇：招牌西冷牛排、肋眼牛排、帶骨肋眼牛排、維多利亞菲力牛排、墨爾本紅屋牛排和阿根廷青醬佐菲力牛排。牛排採用兩種不同烹飪方式，一是將牛肉均勻撒上澳美客招牌調味料後煎烤，調味料從距離肉六英吋高處撒下，確保均勻覆蓋；另一是將調味後的肉以炭火烤製，這種方法推薦用於肋眼牛排。

The Takeout建議，將高級牛排館留給特殊場合，當只是想吃牛排時，不妨前往澳美客用餐，可以更實惠的價格享用優質牛肉。

牛排 阿根廷 德州

上一則

5項指標 揭川普執政百日對美國人荷包影響

下一則

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

延伸閱讀

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來
怎麼寫有學問 牛排館菜單上其實有隱藏版訊息

怎麼寫有學問 牛排館菜單上其實有隱藏版訊息
日代表團會趙樂際：冀解禁日水產品進口並重啟牛肉進口

日代表團會趙樂際：冀解禁日水產品進口並重啟牛肉進口
Trader Joe's必買清單 爆汁牛排、氣泡水、熱紅酒全上榜

Trader Joe's必買清單 爆汁牛排、氣泡水、熱紅酒全上榜

熱門新聞

延長線。Image by Alvaro González from Pixabay

家中必備延長線 但這10種電器設備不宜使用

2025-04-29 12:37
Skechers 男鞋。圖取自Amazon.com

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

2025-04-28 11:24
連鎖海鮮餐廳紅龍蝦（Red Lobster）因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。美聯社

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

2025-04-25 09:15
在美國生活的華人分享當地暗藏規矩。示意圖。（取材自pexels.com@Marina Zvada）

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

2025-04-26 20:05
Trader Joe's是美國知名超市。(美聯社)

Trader Joe's必買清單 爆汁牛排、氣泡水、熱紅酒全上榜

2025-04-25 19:42
雞蛋是日常烹飪中使用廣泛的食材之一，只需幾分鐘，就可以煎、炒、煮，迅速做出營養美味的餐點。Image by Peggychoucair from Pixabay

新鮮雞蛋可冷凍延長保存期 但要記得這樣做

2025-04-29 10:28

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子
火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」