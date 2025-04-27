最適合中國胃的孢子甘藍料理快速出餐 吃完皮膚都變好

網友分享孢子甘藍簡單食譜。（取材自小紅書@營養師媽媽曉童）

小紅書 一名用戶近日分享自己對「孢子甘藍（Brussels sprouts）」的獨家做法，強調這是「最簡單、健康、清淡，最適合中國胃的料理方式」，並號召網友只需十分鐘，「有手就會」，將這款爭議性蔬菜翻轉為餐桌新寵。

孢子甘藍向來是營養價值豐富卻「名聲不佳」的蔬菜，雖富含維生素K、C及豐富膳食纖維，但常被批評味道偏苦、口感怪異。然而，這名網友透過一道簡單食譜，巧妙解決了「好處一大堆卻不好吃」的問題。

小紅書網友「曉童」分享，此款食譜作法極為簡便，只需將孢子甘藍切好後，放入鍋中上火蒸5至10分鐘，期間將白芝麻稍微煎熟備用。當筷子能輕鬆插入甘藍時，即可起鍋。最後加入香油、少許鹽，以及畫龍點睛的煎熟芝麻拌勻，即成一道色澤翠綠、香氣四溢的清爽小菜。

原PO也指出，與常見的烤或炒方式相比，這種蒸煮法更能保留孢子甘藍的天然營養與清新口感。此料理不僅飽腹減脂，還有助於皮膚通透、促進荷爾蒙健康，因此在平台引發共鳴與模仿熱潮。

這道看似簡單的小菜，卻蘊藏了對健康與美味的平衡追求，也讓「不好吃」的蔬菜，翻身成為「好吃又好做」的熱門選擇。其他網友留言「這個好，一定要做起來」。

有人分享自身做法「我的做法是：孢子甘藍對半切，調料只放鹽巴，黑椒碎，橄欖油，拌均勻，放進空氣炸鍋，180度，五分鐘-七分鐘，看大小決定，時間到，就可以吃了，特別清甜」、「放烤箱也很好吃，加一些義大利綜合香草、橄欖油」、「放雞湯裡，白水煮了粘蘸水，甚至紅燒烤菜都好吃」、「我平時是醬油加芥末一起做，好吃」。

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