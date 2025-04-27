我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美這十州炒房獲利驚人 榜首平均獲利逾16萬元

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

最適合中國胃的孢子甘藍料理快速出餐 吃完皮膚都變好

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享孢子甘藍簡單食譜。（取材自小紅書@營養師媽媽曉童）
網友分享孢子甘藍簡單食譜。（取材自小紅書@營養師媽媽曉童）

小紅書一名用戶近日分享自己對「孢子甘藍（Brussels sprouts）」的獨家做法，強調這是「最簡單、健康、清淡，最適合中國胃的料理方式」，並號召網友只需十分鐘，「有手就會」，將這款爭議性蔬菜翻轉為餐桌新寵。

孢子甘藍向來是營養價值豐富卻「名聲不佳」的蔬菜，雖富含維生素K、C及豐富膳食纖維，但常被批評味道偏苦、口感怪異。然而，這名網友透過一道簡單食譜，巧妙解決了「好處一大堆卻不好吃」的問題。

小紅書網友「曉童」分享，此款食譜作法極為簡便，只需將孢子甘藍切好後，放入鍋中上火蒸5至10分鐘，期間將白芝麻稍微煎熟備用。當筷子能輕鬆插入甘藍時，即可起鍋。最後加入香油、少許鹽，以及畫龍點睛的煎熟芝麻拌勻，即成一道色澤翠綠、香氣四溢的清爽小菜。

原PO也指出，與常見的烤或炒方式相比，這種蒸煮法更能保留孢子甘藍的天然營養與清新口感。此料理不僅飽腹減脂，還有助於皮膚通透、促進荷爾蒙健康，因此在平台引發共鳴與模仿熱潮。

這道看似簡單的小菜，卻蘊藏了對健康與美味的平衡追求，也讓「不好吃」的蔬菜，翻身成為「好吃又好做」的熱門選擇。其他網友留言「這個好，一定要做起來」。

有人分享自身做法「我的做法是：孢子甘藍對半切，調料只放鹽巴，黑椒碎，橄欖油，拌均勻，放進空氣炸鍋，180度，五分鐘-七分鐘，看大小決定，時間到，就可以吃了，特別清甜」、「放烤箱也很好吃，加一些義大利綜合香草、橄欖油」、「放雞湯裡，白水煮了粘蘸水，甚至紅燒烤菜都好吃」、「我平時是醬油加芥末一起做，好吃」。

▼觀看影片可點選「孢子甘藍這樣才好吃@小紅書

網友分享孢子甘藍簡單食譜。（取材自小紅書@營養師媽媽曉童）
網友分享孢子甘藍簡單食譜。（取材自小紅書@營養師媽媽曉童）

小紅書 料理食譜

上一則

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

延伸閱讀

Trader Joe's必買清單 爆汁牛排、氣泡水、熱紅酒全上榜

Trader Joe's必買清單 爆汁牛排、氣泡水、熱紅酒全上榜
綠蘆筍挑選3要點 營養師春天食譜快速上桌

綠蘆筍挑選3要點 營養師春天食譜快速上桌
吃膩生菜沙拉...他分享地中海風「煎生菜」食譜 網讚：適合替代主食

吃膩生菜沙拉...他分享地中海風「煎生菜」食譜 網讚：適合替代主食
跟著主廚做 炸雞加熱後還保有外酥內嫩口感

跟著主廚做 炸雞加熱後還保有外酥內嫩口感

熱門新聞

倉儲式賣場好市多（Costco）。(路透)

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

2025-04-21 11:20
連鎖海鮮餐廳紅龍蝦（Red Lobster）因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。美聯社

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

2025-04-25 09:15
在美國生活的華人分享當地暗藏規矩。示意圖。（取材自pexels.com@Marina Zvada）

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

2025-04-26 20:05
Image by cottonbro studio from Pexels

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

2025-04-22 09:15
根據「聯邦存款保險公司」(FDIC)的最新數據，有高達96%的美國人擁有銀行或信用合作社(credit union)的帳戶，但不是每個人都會長時間使用同一家銀行。示意圖。路透

多久該換家銀行？專家提供衡量指標

2025-04-23 09:28
Image by Stavros Kallis from Pixabay

魚肉煮得過熟怎麼辦 大廚傳授一招搶救

2025-04-24 09:45

超人氣

更多 >
Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎
教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？
謝霆鋒雙帥兒子首曝光 大眼挺鼻全場暴動 網讚神基因

謝霆鋒雙帥兒子首曝光 大眼挺鼻全場暴動 網讚神基因
想種出枝葉茂盛的羅勒 在土裡澆水是錯誤動作

想種出枝葉茂盛的羅勒 在土裡澆水是錯誤動作
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走