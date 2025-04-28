名廚背書 這5種冷凍食品讓晚餐更輕鬆

示意圖。Image by Brandon Oh from Pixabay

看電影吃爆米花，公園打球吃熱狗，忙了一天的你，今晚追劇時，用甚麼樣的熱餐配，最輕鬆愉快？美食網站The Kitchen撰稿人貝勒（Danielle Beller）推介有名廚背書的五種冷凍食品，讓你的晚餐時間更輕鬆：

一、崔愛思熱蜂蜜芝麻雞（Esther Choi's Hot Honey Sesame Chicken）

得獎無數的崔愛思是美食網絡（Food Network）主持人，也是紐約GAHM and Mokbar餐廳的名廚，去年秋天推出一系列韓國口味的冷凍餐，其中最受貝勒讚賞的是熱蜂蜜芝麻雞，有足夠的熱量，不負「熱蜂蜜」之名，花椰菜和胡蘿蔔含量也多，足以滿足素食主義者的要求。

二、然姆西炸魚薯條（Gordon Ramsay's Fish & Chips）

貝勒說她自小就不愛吃魚，按道理再大牌的然姆西推出什麼炸魚薯條，也不可能博得她的青睞，但借氣炸鍋之便，她試過之後，不但不覺有任何魚腥味，還愛上然姆西啤酒炸魚配方的香脆口感。魚片可口，大小不一的薯條片更讓餐盤充滿鄉村野味，擠幾滴檸檬汁上去，風味更佳。

三、費艾瑞辣起司熱狗炸薯球（Guy Fieri's Chili Cheese Dog Tater Tot Bowl）

費艾瑞是美食界最討喜的人物，他研製出不少誘人的冷凍餐點，包括開胃菜和正餐，正餐當中又以炸薯球套餐最受好評，貝勒尤其喜歡辣起司熱狗口味的。剛出爐的費艾瑞炸薯球餐，上面有熱騰騰香噴噴的辣味，熱狗切片的品質不下於 Nathan's或Ballpark等名牌產品，加上豐厚融化的起司，簡直讓人未下嚥要先吞口水。

四、布朗卡津口味雞肉義大利 麵（Kardea Brown's Cajun Chicken Pasta）

食譜 作家、簡餐女王、精力充沛的美食網路節目主持人布朗鑽研南部口味的美食，她推出的冷凍餐自然不乏卡津風味的鋪設，貝勒說她一看到卡津口味的雞肉義大利麵餐，毫不猶豫就挑了一份。寬麵條配上胡椒雞肉和帕瑪森起司醬，再佐以紅綠青椒、香料、燻香腸，不食指大動也不行。

五、蔡明昊辣擔擔麵（Ming Tsai's Spicy Dan Dan Noodles）

鐵人料理名廚蔡明昊推出的微波爐擔擔麵，最具特色的是薑味濃，又蒜又辣，加上碎雞肉，一碗就有28公克蛋白質，飽餐一頓沒問題。